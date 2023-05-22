Лендліз від РДК: добровольці відібрали у ФСБ БТР – відео

Бійці Російського добровольчого корпусу, які воюють в Україні проти окупаційної армії Росії, і які сьогодні проводять рейд у Бєлгородській області, розповіли про те, як отримали техніку та зброю. Непоганий такий лендліз виходить.

Бійці РДК віджали БТР у російських ФСБ-шників. Про це вони розповіли самі у відео, які поширили у мережі, інформує 24 Канал.

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Ми не дочекалися солодких подарунків від російської опозиції, тому зробили собі подарунок самі. БТР 82 А, наприклад. P.S. РДК 1:0 ФСБ,

– написали бійці під відео.

РДК розповідають, де взяли БТР: відео

Також у мережі з'явилось ще відео з наслідками обстрілу в Грайворонському міському окрузі. На кадрах видно російський БМП, який проїжджає вулицею.

Що відбувається у Бєлгородській області: відео

Втім, схоже, що в Бєлгороді усе тільки починається. І скоро буде ще більше трофейної техніки. Бійці РДК продовжують захоплювати російську техніку. На ворожі "зетки", якими позначені БТР вони просто наклеюють своє маркування "РДК". Як то кажуть, було ваше – стало наше!

У ГУР МО пояснили, яку зброю використовують РДК

Легіон "Свобода Росії" та російський добровольчий корпус (РДК) пояснили, що відбувається сьогодні у Бєлгородській області. Вони пояснили, що їхня мета – це створити демілітаризовану зону на кордоні з Росією, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну.

Представник української розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону зауважив, що зброю, яку наразі мають російські добровольці, вони здобули завдяки корумпованим російським силовикам і чиновникам.

Ну і звісно, вони могли її купити у будь-якому російському магазині.

До слова, в Офісі Президента теж наголосили, що Україна не має "безпосереднього відношення" до подій, що відбуваються у Бєлгородській області. Адже, єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках.