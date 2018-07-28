Lenovo випустила розумний дисплей, що працює за принципом смарт-колонки

У той час, як на ринку з'являються все нові моделі розумних колонок, компанія Lenovo створила свою версію пристрою з віртуальним помічником – розумний дисплей.

Про це повідомляє gsmarena.

Розумний дисплей від Lenovo Smart Display має підтримку Google Assistant. Ззовні девайс схожий на розумну колонку з доповненим екраном.

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На вибір у користувача є дві версії пристрою – з 8 і 10-дюймовим IPS дисплеєм.

Пристрій працює на 8-ядерному процесорі Snapdragon 624, та отримав 2 ГБ оперативної і 4 ГБ вбудованої пам'яті.

Lenovo Smart Display має шторку для камери

Розумний дисплей має вбудований модуль бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11 ac. Також інженери додали у девайс 5-мегапіксельну камеру, динаміки і мікрофони. При цьому камера має спеціальну шторку, щоб захистити приватність користувача.

Розумний дисплей Lenovo Smart Display

Розумний дисплей Lenovo Smart Display вже можна замовити на сайті виробника за ціною 199,99 доларів (5 200 гривень) за модель з 8-дюймовим екраном та 249,99 доларів (6 500 гривень) за 10-дюймовий дисплей.

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