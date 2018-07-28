16:15
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Преподобна Поклонська. Політичне м'ясо росіян
Вєсті Кремля
22:25, 27 липня
Випуск новин за 22:00: Місячне затемнення. Трагічна ДТП на Буковині
Вєсті.UA
22:46, 27 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Побутова техніка
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Lenovo випустила розумний дисплей, що працює за принципом смарт-колонки

35 Читать новость на русском
Розумний дисплей від Lenovo
Розумний дисплей від Lenovo / gsmarena.com

У той час, як на ринку з'являються все нові моделі розумних колонок, компанія Lenovo створила свою версію пристрою з віртуальним помічником – розумний дисплей.

Про це повідомляє gsmarena.

Розумний дисплей від Lenovo Smart Display має підтримку Google Assistant. Ззовні девайс схожий на розумну колонку з доповненим екраном.

Читайте також: Бачу загибель людей – розумна колонка добряче налякала власника

На вибір у користувача є дві версії пристрою – з 8 і 10-дюймовим IPS дисплеєм.

Пристрій працює на 8-ядерному процесорі Snapdragon 624, та отримав 2 ГБ оперативної і 4 ГБ вбудованої пам'яті.

Lenovo Smart Display

Lenovo Smart Display має шторку для камери

Розумний дисплей має вбудований модуль бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11 ac. Також інженери додали у девайс 5-мегапіксельну камеру, динаміки і мікрофони. При цьому камера має спеціальну шторку, щоб захистити приватність користувача.

Розумний дисплей Lenovo Smart Display

Розумний дисплей Lenovo Smart Display вже можна замовити на сайті виробника за ціною 199,99 доларів (5 200 гривень) за модель з 8-дюймовим екраном та 249,99 доларів (6 500 гривень) за 10-дюймовий дисплей.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Побутова техніка Lenovo
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
сьогодні, 16:00 Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
Володимир Співаковський
Гепатити А, В і С: симптоми, лікування, профілактика
сьогодні, 15:16 Гепатити А, В і С: симптоми, лікування, профілактика
Юліана Вінтюк 17503
Кому вигідно перетворити війни з корупцією на війни антикорупціонерів
сьогодні, 15:00 Кому вигідно перетворити війни з корупцією на війни антикорупціонерів
Олександра Дрік
Спекотне літо на планеті
сьогодні, 12:26 Спекотне літо на планеті
Борис Немировський
Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
сьогодні, 12:01 Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
Блог Медіа
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук