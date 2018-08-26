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Lenovo представила лінійку планшетів, найдешевший коштує менше 2 тисяч гривень

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Lenovo представила лінійку планшетів
Lenovo представила лінійку планшетів / tehnot.com

Компанія Lenovo представила 5 бюджетних планшетів. Два з них працюють під управлінням операційної системи Android Go, спеціально оптимізованої для недорогих пристроїв.

Про це пише видання tehnot.com.

Lenovo Tab P10, М10

Ці два апарати отримали 10,1-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів. Працюють планшети на чіпі Qualcomm Snapdragon 450. Операційна система – Android Oreo.

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Модель Tab P10 оснащена 4 динаміками, а також 8 Мп основна камера та і 5-мегапіксельна фронтальна. Планшет отримав сканер відбитків пальців.

В той же час Tab M10 отримала два динаміки, до 3 ГБ оперативної пам’яті, 5 Мп основну та 2 Мп фронтальну камери.

Lenovo представила лінійку планшетів

Планшети коштують від 70 до 130 доларів 

Lenovo Tab E10, E8, E7

Ці бюджетні моделі працюють під управлінням операційної системи Android Oreo (Go Edition). Раніше ця ОС використовувалась лише для дешевих смартфонів.

Так, модель Tab E10 отримала 10,1-дюймовий екран, процесор Snapdragon 210 з 2 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам’яті, а також два динаміки. Вартість цієї моделі становить 130 доларів (3500 гривень).

Lenovo представила лінійку планшетів

Планшети надійдуть у продаж у жовтні

Tab E8 має 8-дюймовий екран, процесор MediaTek MT8163B гігабайт оперативної і 16 ГБ флеш-пам’яті. Ціна пристрою в США становить 100 доларів або 2700 гривень.

В той же час планшет Tab E7 отримав 7-дюймовий екран, гігабайт оперативки та 16 ГБ вбудованої пам’яті. Планшет коштує 70 доларів, це близько 1900 гривень.

Tab E7, E8 і E10 коштують від 70, 100 і 130 доларів відповідно (для ринку США). E8 вже надійшов у продаж, а E7 і E10 вийдуть в жовтні.

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Теги: Техно Ґаджети Lenovo планшети
Джерело: 24 Канал
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