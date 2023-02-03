Німеччина хоче надати Україні Leopard 1: основні характеристики цих танків

Уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard 1. Однак чимало людей зауважили, що ця техніка не є сучасною і дещо застарілою, тож виникли дискусії щодо того, чи доцільно це.

24 Канал зібрав для вас найцікавіше про німецькі танки, які може отримати України. Про можливості та бойове застосування танків Leopard 1 читайте далі.

Зверніть увагу Берлін планує дозволити передачу Україні десятків танків Leopard 1 з промислових складів

Основні характеристики танків Leopard 1

Танки Leopard 1 є першою подібною технікою створеною в Німеччині після завершення Другої світової війни. На озброєння його прийняли у 1965 році. Тож це справді дещо стара техніка. Однак Leopard 1 має низку модифікацій, основна з яких А5 1987 року випуску.

За п’ять модернізацій німецький танк значно наростив захист, отримав стабілізатор озброєння, нову прицільну та комп'ютеризовану систему керування вогнем.

У Defense Express відзначили, що система управління озброєнням EMES 18, створена на основі СУО танка Leopard 2. Тому, як мінімум, Leopard 1A5 за цим показником десь на рівні радянських танків кінця 80-х років, таких як Т-64БВ, Т-72Б, Т-80, якщо не кращий, адже має набагато якісніші прицільні пристрої та нічний режим.

Вогнева потужність нарізної гармати з калібром 105 міліметрів непогана, адже бронепробиття натівським бронебійним підкаліберним снарядом становить 450 – 500 міліметрів на дистанції 2 кілометрів. Тобто аналогічно показнику для найрозповсюдженішого снаряда калібром 125 міліметрів "Манго" радянських танків.

Ці танки мають досвід бойового використання під час Боснійської війни та війни в Афганістані.

Скільки таких танків може отримати Україна

Німеччина схвалила ідею Rheinmetall про передання Україні старих танків Leopard 1. Інформацію підтвердили в уряді Німеччини.

Це реалізують, якщо Київ погодиться їх купити. Спершу танки відремонтують. Загалом ціна угоди становитиме приблизно 100 мільйонів євро. За даними ЗМІ, Україна може отримати кілька десятків таких танків.

Німеччина веде переговори щодо закупівлі 15 зеніток Gepard, які Катар придбав для забезпечення безпеки під час чемпіонату світу. Цю техніку також хочуть передати Україні