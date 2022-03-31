Лещенко не здивувався начебто проросійськими акціями у Вірменії

У Вірменії начебто відбулись акції на підтримку Росії. Журналіст і нардеп Сергій Лещенко заявив, що нічого дивного в цій ситуації нема.

Путтінська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала, що Вірменія нібито їх підтримує. Мовляв, такі акції відбулись біля посольства.

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Нічого дивного у мітингах нема

Вона навіть десь знайшла й опублікувала одне нещасне фото й відео. На них так звані учасники акції тримають триколори загарбників. Кричать, що Вірменія та Росія разом. Ба більше, окупантів називають "миротворцями".

Вірменія офіційно перебуває у ОДКБ з Росією. Країна є союзником Росії і нічого дивного в організації таких нечесельних мітингів немає,

– пояснив Лещенко.

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