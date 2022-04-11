Лещенко пояснив, чому Росія поширює фейки про "знищення" С-300, які передала Словаччина

Російські військові поширили фейк про те, що в Україні знищили С-300, які передала Словаччина. Сергій Лещенко пояснив, що для цього у пропагандистів було одразу 2 причини.

Росіяни заявили, що знищили ППО на Миколаївщині. Однак це була вже традиційна брехня, повідомляє 24 канал.

До теми Прем'єр Словаччини спростував російський фейк про знищення переданої Україні системи ППО С-300

Для чого Кремль запустив фейк

За словами радника керівника Офісу Президента Сергія Лещенка, агресор хоче зупинити військову допомогу, яку світ надає Україні. Своїми фейками росіяни прагнуть:

демотивувати наших партнерів. Мовляв, вони знищать будь-яке передане озброєння;

показати, що техніка може опинитися у руках російської армії і тоді вийде, що держави озброїли не Україну, а Росію.

І українська, і словацька влади заперечили знищення ППО.

До речі, джерелом цього фейку був речник міноборони Росії Ігор Конашенков. Він завжди видає бажане за дійсне і створює потрібну для російської пропаганди картинку. Військовий говорить, що росіяни "планово" знищують українську армію. Однак, якщо підрахувати все, що вони "знищили", то чисельність становить кілька армій України.

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