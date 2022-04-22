Лещенко пояснив, навіщо Росія бреше про збитий на Одещині літак зі зброєю Заходу

Росіяни дуже заздрять Україні, на сторону якої став увесь світ. Вони намагаються брехати про створення перепон для постачання зброї, з якї наші герої нищать ворога.

Російські ЗМІ активно поширюють фейк про те, що окупантам вдалося збити транспортний літак над Одесою. Ним західні партнери України начебто надіслали Україні велику партію зброї.

Читайте також Якщо допомога Заходу триватиме – у Москві буде траур, а не парад на 9 травня, – Данілов

Для чого росіяни брешуть про збитий літак зі зброєю

Як повідомив Сергій Лещенко, фейк росіян спростувала не лише Україна, а й Пентагон. Американці заявили, що жоден літак збитий не був.

Лещенко пояснив, що росіяни хочуть демотивувати партнерів України надавати нам зброю, мовляв, її буде знищено.

Друга мета – створити фейк, що зброя може опинитися в руках росіян та бути використаною проти України. І те, і те – неправда,

– сказав Лещенко.

Дивіться до теми – для чого Заходу російські пропагандони