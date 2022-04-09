Лещенко розповів про фейкові органи влади в окупованих містах та зрадників-колаборантів

Російські загарбники продовжують намагатися захопити українські міста.Зокрема, вони створюють у тимчасово окупованих свої фейкові органи влади.

Окупанти призначили псевдоочільника Маріуполя. Про це під час брифінгу розповів радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, повідомляє 24 канал.

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Окупанти створюють фейкові органи влади

Лещенко зазначив, що країна-терористка досі намагається загравати з суспільною думкою на окупованих територіях. Загарбники створюють фейкові органи влади в окупованих містах для того, щоб спробувати перетягнути на свій бік тих українців, які стали заручниками російської агресії та безпосередньо постраждали від Росії. Зокрема, у Маріуполі з'явився псевдо міський голова.

Ним став депутат від партії Медведчука ОПЗЖ Констянтин Іващенко. Було видано так званий указ так званого голови так званої Донецької народної республіки Пушиліна, яким Іващенка призначили на цю посаду – "главой администрации города Мариуполь",

– зауважив радник голови ОП.

Він додав, що окупанти діють за знайомим сценарієм, який усі бачили й в Мелітополі, і в Енергодарі.

"Створення фейкових органів влади з подальшим перехопленням управління в цих містах і подальшою боротьбою за суспільну громадську думку", – зазначив Лещенко.

Іващенку вже оголосили підозру в державній зраді. Рішення ухвалила прокуратура на підставі досудового розслідування, яке здійснює управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка: