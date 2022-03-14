Лещенко спростував слова Пєскова, що "Путін давав наказ не стріляти по мирних містах"

У Росії продовжують запевняти, що бойові дії "йдуть за планом", мовляв це Путін наказав "не штурмувати великі міста" та ще цинічніше – не стріляти у мирних мешканців. Цей очевидний фейк спростували в Україні.

Про це розповів під час брифінгу радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко, інформує 24 канал. Він зазначив, що російська пропаганда втрачає будь-яку креативність.

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Пєсков обманює щодо начебто наказів російського керівництва

Речник Кремля Пєсков виступив з заявою, що, мовляв, російське керівництво доручило своїй загарбницькій армії, почавши наступ на Україну, не здійснювати обстріл великих міст,

– розповів Лещенко.

Звісно, вся Україна та загалом весь світ може переконатись, що це – відверта брехня. У мережі – багато відео з жахливими хроніками руйнувань Харкова, Волновахи, Маріуполя та інших українських міст.

Лещенко пояснив, що ця пропаганда розрахована на примітивне споживання. Мовиться передусім про внутрішній російський ринок.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка: