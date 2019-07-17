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      Лещенко і Ситник не втручались у вибори в США: рішення суду

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      Сергій Лещенко та Артем Ситник
      Сергій Лещенко та Артем Ситник / Колаж 24 каналу

      Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва у справі про ймовірне втручання народного депутата Сергія Лещенка та директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника у вибори президента Сполучених Штатів Америки.

      Лещенко повідомив, що суд ухвалив нове рішення, яким відмовив депутату Розенблату у задоволенні позову у частині викриття Пола Манафорта у чорній бухгалтерії "Партії регіонів".

      Детальніше: Адвокат Трампа неодноразово зустрічався з Луценком, – The New York Times

      Сергій Лещенко додав, що своїм позовом депутат Борислав Розенблат і генеральний прокурор Юрій Луценко намагалися встановити рішенням суду факт втручання Лещенка у вибори США.

      Чекаю, коли генпрокурор Юрій Луценко подзвонить Руді Джуліані (адвокат Трампа – ред. 24 канал) та повідомить нові обставини у справі, яку він так старанно клепав для збереження себе на посаді,
      – наголосив Лещенко.

      Сергій Лещенко прокоментував рішення суду щодо втручання у президентські вибори США: відео

      Про які обвинувачення йдеться?

      Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані мав приїхав в Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським, але скасував свій візит. За даними The New York Times, юрист президента США хотів допомогти Трампу в його президентській кампанії 2020 року. Джуліані збирався переконати Зеленського продовжити розслідування проти Burisma Злочевського в інтересах Білого дому.

      Однак адвокат Трампа припустив, що в Україні він опиниться у середовищі людей, які є "ворогами президента", у деяких випадках і "ворогами США", тому скасував свій візит. Ще однією причиною скасування візиту Джуліані назвав народного депутата Сергія Лещенка.

      До слова: У Зеленського прокоментували скандал із візитом адвоката Трампа в Україну

      Він звинуватив українського нардепа у публікації "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів", в якій ідеться про виплати грошей екс-главі передвиборчого штабу Трампа Полу Манафорту. Адвокат назвав цю історію фейком. Сам Лещенко у відповідь на звинувачення заявив, що ці заяви Джуліані свідчать про вплив генерального прокурора України Юрія Луценка. Останній нібито вводить в оману юриста президента США та інших американців, тому що хоче втриматися на посаді.

      Першою про "амбарну книгу Партії регіонів" написала The New York Times.

      Читайте також: Байден прокоментував скасовану поїздку адвоката Трампа в Україну

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      Теги: Новини України Новини політики Розслідування Сергій Лещенко - новини Артем Ситник Новини США Дональд Трамп Судді
      Джерело: 24 канал
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