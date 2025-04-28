Дитяча письменниця випадково образила хлопчика з аутизмом на презентації книжки Роздобудько

Матір 12-річного хлопчика з аутизмом розповіла, що дитяча письменниця Леся Вороніна назвала її сина "істотою, яка привертає до себе увагу". За літераторку вступилася її колега – Ірен Роздобудько.

Як розповіла Вікторія Кравченко у дописі в Instagram, її син Тимофій разом з класом поїхав на презентацію дитячих книжок у Києві. Серед запрошених авторок була й Воронина, яка представляла свою повість "Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку № 9", передає 24 Канал.

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Скандал на презентації книжок для дітей

Під час спілкування дуже прикро вразила її ( Ворониної – 24 Канал) реакція на Тимофія, який є дитиною з аутизмом. Тимофій разом з іншими дітьми пішов на зустріч, щоб задавати питання, слухати авторів, бути частиною події. На жаль, у залі пролунала її репліка: "істота, яка привертає до себе увагу",

– поділилася пані Вікторія.

За словами жінки, однокласники заступилися за її сина. Також класний керівник хлопчика пояснила письменниці, що він дитина з аутизмом і має особливості спілкування. "На що Леся Вороніна відповіла, що це і так зрозуміло", – пише Вікторія.

Керівниця приватного навчального закладу "Скарб", де навчається Тимофій, Оксана Андреєва у дописі в соцмережі написала, що "жодна дитина ніколи і ніде не повинна чути таких слів у свій бік". Вона закликала Воронину перепросити перед усіма дітьми, які її почули, бо "дорослі мусять бути для них прикладом".

Реакція Лесі Ворониної

Пізніше письменниця Леся Воронина прокоментувала ситуацію, яка сталася під час презентації книжки Ірен Роздобудько "Арсен". Авторка запевнила, що не знала про те, що хлопчик – аутист.

Почувши, що якийсь хлопчик активно реагує на виступ авторки, заважаючи їй спілкуватися з іншими учасниками зустрічі, я зробила йому різке зауваження, пояснюючи, що в такий спосіб він намагається привернути до себе увагу і принизити людину, яка виступає,

– пояснила письменниця.

За словами жінки, лише після того, як класний керівник Тимофія сказала про те, що він – особливий хлопчик, вона "усвідомила, яку неприпустиму помилку зробила, і відповіла: "Розумію, пробачте!".

Мені неймовірно шкода, що мої слова образили Тимофія, образили його родину, друзів і всіх, хто підтримує його на шляху адаптації й розвитку. Мені дуже прикро, що одразу після зустрічі не поговорила з учителькою та з Тимофієм і не перепросила їх. Я хочу щиро попросити вибачення у Тимофія — у його мами, і в усіх, кому завдала біль моя необізнаність і різка реакція на вигуки дитини, яка, звісно, нікого не хотіла ображати,

– визнала помилку Воронина.

За колегу заступилася Ірен Роздобудько. Вона розповіла, що "Леся Воронина сиділа збоку і, звісно, не могла помітити хлопчика з особливими освітніми потребами. Тому зробила йому зауваження". Письменниця зазначила, що знає, як Воронина "любить дітей, і як діти люблять її і її книжки".

А скільки вона зробила не лише, як письменниця, а як волонтер і просто хороша людина. І НІКОЛИ – ніколи! – не кривдила і не "буліла" дітей! Будь ласка, якщо треба вибачитись публічно – це роблю я! Всі камені – будь ласка! – в мене. Це була моя презентація,

– написала Роздобудько.