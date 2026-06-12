Летіла понад сотня дронів, є влучання: в ПС розповіли про нічну атаку ворога

Окупаційні війська продовжили атакувати Україну в ніч на 12 червня, випустивши 117 ударних дронів. Попри успішну роботу української ППО, на жаль, зафіксовані влучання.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

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Скільки БпЛА летіло на Україну в ніч на 12 червня?

У ніч на 12 червня, починаючи з 18:00 11 червня, противник здійснив масовану атаку на Україну, випустивши 117 ударних БпЛА різних типів, зокрема "Шахед", "Гербера", "Італмас" та імітатори "Пародія".

Запуски фіксувалися з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, що в Росії, а також Чауда і Гвардійське на тимчасово окупованій території Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– уточнили у ПС.

Станом на 08:00 українська ППО збила чи знешкодила 102 ворожі цілі. На жаль, на 7 локаціях фіксуються влучання 14 ударних дронів, а ще на 8 – падіння уламків.

Зауважимо, ворожа атака на Україну триває й досі. Закликаємо дотримуватись правил безпеки та перебувати у безпечних місцях під час загрози удару.

Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де фіксують наслідки атаки?

Вночі 12 червня окупанти атакували дронами гуртожиток у Сумах. Влучання сталось на рівні 6 поверху.

Також внаслідок атаки пошкодження фіксують на Полтавщині. Там ворог поцілив у цех одного з промислових підприємств – спалахнула пожежа.

На Сумщині ворог завдав ударів по залізничній інфраструктурі. Під атакою опинились станції, вокзали, пости електричної сигналізації та підстанції. Внаслідок влучання загинула працівниця одного з об'єктів залізниці.