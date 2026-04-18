Летіли понад 200 БпЛА, сталося багато влучань: як відпрацювала ППО

Росія запустила понад 200 ударних безпілотників по Україні вночі 18 квітня. Більшість цілей вдалося збити, проте, на жаль, уникнути влучань не вдалося.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Зауважують, що станом на 08:30 російська атака триває, у повітряному просторі ще перебуває кілька цілей.

Дивіться також Росіяни запускають "Шахеди", під ударом були Запоріжжя і Одещина: яка наслідки ворожої атаки

Скільки цілей збила ППО?

Уночі росіяни запустили по Україні щонайменше 219 ударних безпілотників типів "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших з Брянська, Шаталово, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди в окупованому Криму.

Близько 150 із запущених цілей були "Шахедами". Нічну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– ідеться у повідомленні.

Утім, згідно з оприлюдненою інформацією, сталося влучання щонайменше 28 ударних безпілотників на 17 локаціях. Крім вищезгаданого, зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей на ще 9 локаціях.



Як відпрацювала ППО 18 квітня 2026 року / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

До речі. Директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський у коментарі 24 Каналу пояснював, що Росія працює на методичне виснаження нашої протиповітряної оборони.

Які області атакувала Росія?