Летять дрони та ракети: окупанти заявляють про масовану атаку на Крим і Севастополю

На окупованій частині України неспокійно. Зокрема, росіяни скаржаться на масовану атаку на Крим та Севастополь.

Російські ЗМІ зранку 27 листопада заявляють про дрони та ракети на Крим. Про це пише 24 Канал із посиланням на медіа Росії.

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Заявляють про роботу ППО

Пропагандисти пишуть про атаку дронів та ракет на тимчасово окупований Крим. Зокрема, вони заявляють, що до Севастополя підлітають ракети "Нептун". Також пишуть про атаку БпЛА з різних напрямків.

Росіяни заявляють про роботу протиповітряної оборони, проте такі заяви є традиційними, тож судити про їх правдивість складно. Водночас невідомо, чи збиті російські цілі.

Також російські ЗМІ зазначали про небезпеку дронів для мису Тарханкут.

У Криму все частіше лунають вибухи. Він стає все небезпечнішим для окупантів. Росіяни усвідомлюють, що більше не можуть почуватись у безпеці на півострові.