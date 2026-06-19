Летять дрони, вже є дим і вибухи, працює ППО: Москва та область знову під комбінованою атакою

Москва та область 19 червня знову перебувають під комбінованою атакою. У напрямку столиці країни-агресорки рухаються дрони та, ймовірно, ракети, працює ППО, а також у деяких місцях уже видно дим.

Про це повідомляють телеграм-канали Exilenova+, Supernova+, мер Москви Сергій Собянін та місцеві пабліки.

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Що відомо про атаку на Москву та область 19 червня?

Про прорив безпілотників у Московську область стали писати після 12:00 за київським часом. У мережі з'явилися відео, як дрони летять у напрямку столиці країни-агресорки, а також до цілей у Підмосков'ї.

Дрони побачили у Московській області 19 червня / Відео з телеграм-каналу Exilenova+

Безпілотники рухалися у напрямку Москви / Відео з телеграм-каналу Exilenova+

Згодом користувачі стали повідомляти, що у Московській області чули вибух, а згодом навіть було видно дим. Імовірно, сумнозвісна російська ППО намагалася збити дрони.

У Підмосков'ї вже видно дим / Відео з телеграм-каналу Exilenova+

Близько 13:00 телеграм-канали стали писати, що над Москвою навіть помічали швидкісні цілі. Також над російською столицею вибухало та летіли рої БпЛА.

У Московській області уже щось горить / Відео з телеграм-каналу Supernova+

Деякі безпілотники летять дуже низько / Відео з телеграм-каналу Exilenova+

Окрім того, у мережі з'явилися відео, як росіяни після невдачі з атакою 18 червня почали стягувати до Москви все, що можна, аби збити цілі в небі. Зокрема, на дорогах біля населеного пункту Котельники, що прямо біля столиці країни-агресорки, помітили РЕБ.

Росіяни стягують усі системи ППО та РЕБ до Москви / Відео з телеграм-каналу Exilenova+

О 13:42 московський мер Сергій Собянін написав, що російська ППО буцімто збила 10 безпілотників над містом. На місці "падіння уламків" нібито працюють спеціалісти. Загалом число "збитих" БпЛА над Московською областю начебто складає 35 одиниць.

Також російські ЗМІ писали, що частково зачинений аеропорт Шереметьєво. Тим часом в аеропортах Жуковський та Домодєдово продовжують діяти тимчасові обмеження, відомі також як план "Килим".

Дрони у Московській області фіксували й після 13:48 за київським часом.

У Підмосков'ї від пожежі нібито загинула дівчинка, а також постраждали багатоповерхівки

Губернатор Московської області Андрій Воробйов написав у своєму телеграм-каналі, що через наслідки атаки БпЛА 19 червня у Раменському під час пожежі нібито загинула 8-річна дівчинка. Наскільки правдива ця інформація – невідомо.

Водночас Воробйов стверджує, що у Підмосков'ї було начебто пошкоджено 18 багатоквартирних будинків:

13 – у Котельниках;

2 – у Люберцях;

по одному – у Раменському, Жуковському та Балашисі.

Наслідки атаки БпЛА по Підмосков'ю 19 червня / Фото з телеграм-каналу Андрія Воробйова

Що кажуть про атаку на Москву та область в Україні?

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що московська стабільність тепер полягає в наявності дронів у небі, оскільки росіяни та москвичі обрали Путіна, який привів війну в їх домівки.

А в телеграм-каналі "Розвідка Ноєм" виклали фото із дроном, який міг полетіти атакувати Москву 19 червня.



Дрон, який міг полетіти атакувати Москву 19 червня / Фото з телеграм-каналу "Розвідка Ноєм"

Нагадаємо, раніше російська влада повідомляла про одну з наймасштабніших атак на Москву за останні два роки. Мер столиці Росії Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили близько 194 безпілотники. Також у напрямку міста летіли ракети.

Серед цілей атаки, за даними російської сторони, був Московський нафтопереробний завод, що розташований приблизно за 15 кілометрів від Кремля. Крім того, у різних районах Москви повідомляли про пожежі на промислових об'єктах, а також у житлових багатоповерхових будинках.

Речник Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи атаку дронів 18 червня, казав, що російська система протиповітряної оборони нібито ефективно виконала свої завдання, а також заявив про "високі показники роботи систем ППО".