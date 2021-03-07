Корабель, який літає: в Англії фотограф зафіксував унікальний кадр

В Англії чоловік сфотографував корабель, який ніби висить у небі. Метеорологи пояснюють унікальний кадр "особливими атмосферними умовами, які заломлюють світло".

Знімок корабля, який начебто завис у небі, вдалося зробити біля узбережжя Англії.

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Фото "летючого" корабля

Девід Морріс сфотографував корабель, прогулюючись поблизу міста Фалмут (Корнуолл). Він зазначив, що був "приголомшений" знімком.

На ньому здається, що далекий корабель плаває високо над своїм фактичним положенням.

Як це пояснюють експерти

За словами метеоролога Девіда Брейна, "чудовий міраж" став можливим через "особливі атмосферні умови, які заломлюють світло".

Вони трапляються через погодні умови, відомі як інверсія температури, коли холодне повітря тримається близько до моря, а тепле повітря – над ним. Оскільки холодне повітря щільніше за тепле, воно заломлює світло,

– пояснює Брейн.

Завдяки цьому ефекту люди, які перебувають на березі, по-іншому бачать відстань, на якій насправді розміщений об'єкт.

Брейн розповів, що така оптична ілюзія звична для Арктики, але взимку у Великій Британії трапляється "дуже рідко".



В Англії фотограф зняв "летючий" корабель / Фото Девіда Морріса