Лежав у реанімації весь у синцях: у Полтаві підозрюють матір у побитті 4-річного сина

У Полтаві до реанімації госпіталізували 4-річного хлопчика. На його тілі були численні синці. Припускають, що до побоїв причетна мати дитини.

До лікарні хлопчик потрапив 2 лютого. Волонтери побоюються, що після виписки з дитини продовжать знущатися.

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Дитина сумна та боїться дорослих

Волонтери, які поспілкувалися з дитиною та його мамою, зазначили, що 4-річний Микита не говіркий. Він дуже наляканий, боїться зайвих рухів та у присутності сторонніх мовчить.

Дитина в гематомах – більше нижня частина тіла, ходити не може, йому ставили катетер. У палаті була мати хлопчика,

– розповіли волонтери

За їхніми даними, ані правоохоронці, ані працівники соцслужб не приходили до хлопчика. Тим часом мати постійно плутається у свідченнях, розповідаючи про те, що сталося з її сином.

"Спочатку говорила, що він отруївся випадково отрутою для щурів, а потім, що його побила старша сестра, якій, на хвилиночку, 7 років", – підкреслили волонтери.

Вони додали, що залишилося враження, що мати хлопчика любить випити.

Що кажуть правоохоронці

У поліції слова волонтерів заперечили. Там заявили, що маму дитину та інших родичів опитали, а за фактом побиття хлопчика відкрили кримінальне провадження, але чекають висновків лікарів, які підтвердять або спростують інформацію про завдання хлопцеві тілесних ушкоджень його рідними.

Дитина зараз перебуває в лікарні. Підтверджених фактів побиття зараз поки що немає. Коли отримаємо висновки лікарів, знатимемо, що саме з дитиною сталося. Дуже багато недостовірної інформації навколо цієї історії,

– розповів речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

Походження травм дитини медики не розповідають, посилаючись на лікарську таємницю. Відомо, що хлопчик проживає разом із матір'ю в одному із сіл Михайлівської громади Полтавського району.

На жаль, випадки жорстокого поводження з дітьми інколи трапляють в Україні. Лише нещодавно у місті Курахове, що в Донецькій області, чоловік до смерті побив 3-річного хлопчика. Дитина не могла самостійно рухатись, а зловмисник жорстоко намагався примусити малечу ходити.