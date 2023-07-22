Берлін став "веселковим": українці взяли участь у прайді в столиці Німеччини

У Берліні, що є столицею Німеччини, пройшов 45-й щорічний марш рівності на підтримку ЛГБТК+. Цьогорічна його назва – Christopher Street Day. Важливо, що у прайді взяла участь колона українців.

Власне, відбувся парад у суботу, 22 липня. За оцінками організаторів, до заходу долучилося до 500 тисяч людей. Учасниками ходи було до 70 різних організованих колон з автобусів та пішоходів. Вони пройшли через центр Берліна до фінальної точки перед Бранденбурзькими воротами.

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Посол також був

Варто наголосити, що участь у марші рівності цього року взяла організована колона під українським прапором. Вона пройшла вулицями столиці Німеччини під лозунгом "Be Pride Like Ukraine", що означає "Будь гордий, як Україна".

Українці на прайді у Берліні / фото DW

На кадрах видно, як люди тримають в руках прапори України та ЛГБТ-руху, зокрема, у національних костюмах та вигукуючи гасла "Війна не закінчена", "Слава Україні".

Прайд у Німеччині: дивіться відео з послом Макєєвим

За оцінками журналістів, в українській колоні було близько 500 людей. У параді взяв участь і посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

Свобода. Рівність. Різноманітність. Це цінності, які ми сьогодні відзначаємо в Берліні та водночас захищаємо в Україні. Наш прапор має два кольори (синій і жовтий – 24 Канал), під якими ми захищаємо всі кольори прапора ЛГБТК+,

– написав Макєєв.

Додамо, що консервативний мер Берліна Кай Вегнер і Бербель Бас, яки є президентом німецького парламенту, разом відкрили парад, закликавши людей боротися з дискримінацією ЛГБТК-спільноти.

Ми повинні надіслати чіткий сигнал для вільного, різноманітного, багатогранного суспільства. Ми багато чого досягли, але нам ще багато чого належить зробити,

– заявив Бас.

Згадаємо наостанок, що не так давно марш рівності проходив у Великій Британії. Українську колону на заході очолила відома українська співачка Ольга Полякова. Певні люди через це її вирішили покритикувати в мережі, однак вона їм потужно відповіла, відстоявши свою демократичну й проєвропейську позицію.