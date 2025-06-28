Заборонений ЛГБТ-прайд в Угорщині перетворився на масштабний ляпас Орбану

У столиці Угорщини тисячі людей вийшли на антиурядовий протест у суботу, 28 червня. У події брали участь студенти, родини, люди з провінції, які раніше ніколи не відвідували мітингів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Масштабний протест у Будапешті

Журналісти повідомили, що тисячі людей заповнили площу біля мерії Будапешта, розмахуючи веселковими прапорами. Учасники кажуть, що це останній момент, щоб постояти за їхні права.

Жоден із нас не вільний, доки не вільні всі,

– йшлося на одному з плакатів.

У виданні нагадали, що уряд Віктора Орбана впродовж останнього десятиліття поступово обмежував права ЛГБТК+ спільноти, а в березні ухвалив закон, який дозволяє забороняти прайд-паради, посилаючись на необхідність "захисту дітей". У день події він опублікував з онуками з підписом "ось чим я пишаюся".

Противники Орбана сприймають обмеження прав ЛКБТК+ як частину ширшого наступу на демократію перед виборами наступного року.

За оцінками місцевих видань, кількість учасників сягнула 100 тисяч. Учасники прибули з 30 країн, зокрема, серед них 70 депутатів Європарламенту. Понад 30 посольств висловили підтримку, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала владу Угорщини дозволити проведення параду.