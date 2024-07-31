Фотографка Ліберова й волонтер Христов потрапили під обстріл у Торецьку

Фотографка Влада Ліберова та волонтер Денис Христов потрапили під обстріл у Торецьку Донецької області. Буквально за метр від фотографки впав FPV-дрон.

Влада Ліберова розповіла про це у сторіс. За словами фотографки, Росія рівняє місто із землею.

Дивіться також Ймовірно, прильоти по базах: в окупованому Донецьку вкотре було гучно

Влада Ліберова та Денис Христов потрапили під обстріл

Ховаємося від FPV-шки в Торецьку. Одна вже ї**нула в метрі від мене, цю вирішили перечекати. КАБи були, FPV-шки були, до**їща ждунів було. Сподіваємося, ми опублікуємо це відео,

– розповіла Влада з укриття у Торецьку.

За словами фотографки, Торецьк зараз – це повний п***ец: "Місто рівняють з землею з усього. І п**ер, цивільні, машина евакуації – просто нищать все, що бачать".

Російський FPV-дрон впав за метр від фотографки

Момент удару та місце, куди заховалась Влада Ліберова

Влада Ліберова розповіла, що у Торецьку людей, яких вбила Росія, ховають у їхніх дворах, бо на кладовище ніхто нікого везти не буде. Фотографка показала, що все місто у вогні.

Ліберови розповіли, що поспілкувалися з місцевими. На жаль, там багато "ждунів", які не покидають місто й відмовляються від евакуації. Також у місті живуть люди, які бояться евакуюватись. Всі ховаються у підвалах.

Ліберови показали кадри з Торецька: дивіться відео зі сторіс

Варто зауважити, що Влада Ліберова у Торецьк заїхала з волонтером Денисом Христовим, який евакуйовує людей та тварин з прифронтових територій. Вони вивезли вівчарку, 5 папуг, дідуся, бабусю та двох чоловіків.

Чоловік Влади – фотограф Костянтин Ліберов у Торецьк поїхав з військовими.

На сторінці в інстаграмі фотографів згодом з'явився допис, у якому зазначено, що ближче до вечора 30 липня стало зрозуміло – Владу все ж контузило й вона погано почувається.

Фотографи подякували людям за підтримку та розповіли, що Торецьк тримають наші військові, проте це дається це величезними зусиллями.