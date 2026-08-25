На Національному молитовному сніданку виступили президент України Володимир Зеленський, президент Литви Гітанас Науседа, колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог, колишній віцепрезидент США Майк Пенс та ізраїльський політик і дисидент Натан Щаранський.

Лідер і засновник "Християнського корпусу" Олексій Середюк / Фото, надане 24 каналу

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що на 1642-й день повномасштабної війни найбільшою небезпекою є не втома фронту, а звикання світу до війни, і говорив про прощення як умову внутрішньої єдності: прощати одне одному – так, прощати тим, хто прийшов убивати, – ні. За словами президента, милосердя до своїх не скасовує справедливості до окупанта й воєнних злочинців.

Захід зібрав понад чотириста гостей з різних країн світу / Фото, надане 24 каналу

Президент Литви Гітанас Науседа у своєму виступі зауважив, що після завершення війни роль релігійних громад в Україні стане ще важливішою, а послання милосердя, співчуття й любові до ближнього набуде особливої ваги.

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс запевнив, що молитви мільйонів американців – з Україною і що США молитимуться й підтримуватимуть її, доки не будуть відновлені суверенітет і свобода держави. Також зі сцени виступили колишній спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог та ізраїльський державний діяч і колишній радянський дисидент Натан Щаранський.

Лідер "Християнського корпусу" виголосив молитву за Божий захист України / Фото, надане 24 Каналу

Командир "Християнського корпусу" Олексій Середюк був запрошений виголосити молитву за Божий захист України та заявив про важливість єдності як головної передумови для збереження держави – і на фронті, і після війни.

"Християнський корпус" – об'єднання бойових підрозділів Сил оборони України, які проголосили християнські цінності основою своєї діяльності та світогляду. Його місія – захист держави, захист родини, захист власної справи кожного громадянина. Головними цінностями для військових Корпусу є любов до Бога, любов до ближнього, братерство, служіння і честь.