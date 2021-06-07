Лідер ісламістського угруповання "Боко Харам" мертвий, – бойовики

Бойовики Ісламської держави західноафриканських провінцій повідомили, що лідер їхнього суперника – нігерійського ісламістського угруповання "Боко Харам" – Абубакар Шекау мертвий. Ймовірно, він загинув ще 18 травня внаслідок підриву вибухівки.

Про смерть лідера ісламістського угруповання "Боко Харам" йдеться на аудіозаписах, які опинилися у розпорядженні видання.

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Бойовики заявляють про смерть лідера "Боко Харам"

На аудіозаписі чоловік, який видає себе за лідера Ісламської держави західноафриканських провінцій (ISWAP) Абу Мусаб аль-Барнаві, заявив, що Шекау помер приблизно 18 травня. Смерть настала внаслідок дії вибухового пристрою.

Бойовики ISWAP переслідували Шекау після бою, пропонуючи йому покаятися і долучитися до них. Однак він наклав на себе руки.

Водночас видання наголошує, що ані "Боко Харам", ані уряд Нігерії не підтвердили смерть Шекау.

Що відомо про "Боко Харам"

Це – радикальне ісламістське угруповання, що здійснює свою діяльність на північному сході Нігерії, півночі Камеруну та Нігеру.

Організацію заснував у 2002 році Мохамед Юсуф. Її метою була побудова ісламської держави із законами шаріату.

Шекау очолив "Боко Харам" після того, як Юсуфа у 2009 році вбила поліція.

Відтоді понад 30 тисяч людей загинули, а понад 2 мільйони були змушені покинути свої будинки в результаті смертоносного повстанського руху на північному сході Нігерії.

ISWAP відокремився від "Боко Харам" у 2016 році.

У травні 2021 року у мережі розповсюджували повідомлення про загибель Шекау в зіткненні. Нігерійська армія заявляла, що проведе розслідування. Бригадний генерал Мохаммед Єріма казав тоді, що армія вивчає те, що трапилося, однак заяву зробить після вивчення всіх доказів.

Джерело: Вікіпедія