Лідер "партії Меркель" критикує Шольца за недостатню підтримку України

Лідер опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц розкритикував канцлера Олафа Шольца. Його критика пов'язана із затримкою постачання в Україну важкого озброєння.

За словами Мерца, Шольц ставить під загрозу згуртованість міжнародної спільноти держав щодо Росії.

До теми Шольц затримує постачання німецьких танків в Україну, – ЗМІ

Мерц критикує Шольца за недостатню підтримку України

Лідер християнських демократів заявив, що "повністю" згоден із позицією голови МЗС Анналени Бербок, що таким затримкам "більше немає виправдань".

Своєю поведінкою Шольц ставить під загрозу згуртованість усього міжнародного співтовариства щодо Росії,

– підкреслив він.

Мерц також додав, що вони хочуть знати, що доставляється і, перш за все, чому федеральний уряд не хоче надавати доступні матеріали щодо поставок зброї.

Крім того, наголосив на тому, що територіальна цілісність всієї України має бути відновлена, адже, якщо не вдасться зупинити і відштовхнути Путіна в Україні, то він продовжить.

Ми повинні зупинити його зараз,

– підсумував Мерц.

Шольц хоче виділити 2 мільярди євро на військову техніку для України При цьому ЗМІ пишуть, що канцлер Німеччинм хоче, щоб на озброєння для України виділили ще 2 мільярди євро. Ці кошти підуть також на військову техніку для інших країн, яких саме – наразі невідомо.