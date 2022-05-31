Лідери ЄС розглянуть заявку України на членство у Європейському Союзі в червні

Заявку на членство України в ЄС розглянуть у червні. Про це свідчать висновки Європейської Ради щодо України.

Європейський Союз та його держави-члени активізуватимуть свої зусилля, щоб налагодити контакти з третіми країнами для підтримки України. Про це стало відомо 31 травня.

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Членство України в ЄС обговорять в червні

Європейська Рада приймає до відома підготовку висновків Комісії щодо заявки України на членство в ЄС, а також Республіки Молдова та Грузії, і повернеться до цього питання на своєму червневому засіданні,

– мовиться у висновках Європейської Ради.

Європейський Союз обіцяє допомогти Україні у протистоянні неправдивому російському наративу та маніпуляції інформацією, а також запобігати ухиленню та обходу санкцій.

Санкції

Європейська Рада також повідомляє, що має намір посилити тиск на Росію та Білорусь, щоб припинити війну проти України. Європейська Рада закликає всі країни приєднатися до санкцій ЄС. Будь-які спроби обійти санкції або допомогти Росії іншими засобами повинні бути припинені.

Європейська Рада погоджується, що шостий пакет санкцій проти Росії охоплюватиме заборону на сиру нафту та нафтопродукти, за тимчасовим винятком сирої нафти, яка постачається трубопроводами.

"Тому Європейська Рада закликає Раду доопрацювати та прийняти його без зволікань, забезпечуючи добре функціонуючий єдиний ринок ЄС, чесну конкуренцію, солідарність між державами-членами та рівні умови гри також щодо поступового припинення нашої залежності від Росії. горючі корисні копалини", – мовиться в повідомленні.

Заявка на членство України в ЄС: коротко

На початку літа Єврокомісія повинна надати відповідь щодо вступу України у ЄС. Поки що держава може отримати статус кандидата на вступ.

Про повноправне членство у Європейському Союзі наразі не мовиться. Зокрема, через те, що російсько-українська війна може затягнутися, а ЄС доведеться нести відповідальність за економічну ситуацію в післявоєнній державі.

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