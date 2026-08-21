Найчастіше проблема починається з поливу, зазначає Gazeta. Троянди погано реагують і на надлишок води, і на пересихання ґрунту. У першому випадку листя може не лише жовтіти, а й в’янути та опадати.

Крім того, надмірна волога створює умови для розвитку хвороб, зокрема чорної плямистості. Якщо ж рослині бракує води, вона може зупинитися в рості, а квіткові бруньки – перестати нормально розкриватися. Втім, полив – не єдина причина.

Листя троянд може жовтіти через нестачу поживних речовин, павутинного кліща або неправильне місце посадки. Для нормального розвитку рослині потрібно багато світла – приблизно 6 – 8 годин сонця щодня.

Чому жовтіє листя троянд?

Жовте листя – це не окрема хвороба, а сигнал, що рослина перебуває у стресі. Насамперед варто перевірити ґрунт: якщо він постійно мокрий, корені можуть потерпати від нестачі повітря. Якщо земля пересихає надто сильно, троянда не отримує достатньо вологи для росту й цвітіння.

Як врятувати троянди / Фото Unsplash

Також потрібно оглянути сам кущ. Чорні або темні плями на листі можуть свідчити про грибкове захворювання. Тонка павутинка, дрібні світлі точки й загальне ослаблення листя часто вказують на павутинного кліща. Окремо варто звернути увагу на підживлення.

Троянди потребують родючого, слабокислого ґрунту. Орієнтовний рівень pH – близько 6,5. Якщо поживних речовин бракує або добрива внесені невдало, листя також може втрачати зелений колір.

Що робити, якщо листя вже пожовтіло?

Почати варто з поливу, троянду потрібно поливати тоді, коли ґрунт підсихає, а не за звичкою чи суворим графіком. Якщо вода застоюється, варто перевірити дренаж і стан землі.

У деяких випадках рослині може знадобитися поліпшення ґрунту або пересаджування в місце, де волога не накопичується біля коренів. Якщо на кущі є ознаки чорної плямистості, хворе листя та пошкоджені частини потрібно видалити гострим продезінфікованим секатором.

Для обробки використовують фунгіциди. Як домашній варіант у джерелі радять розчин із 1 чайної ложки харчової соди на 1 літр теплої води з кількома краплями засобу для миття посуду. Таким розчином троянду обприскують кожні 7 – 10 днів.

Якщо причина у павутинному кліщі, допомагає регулярне обприскування водою. Листя також можна обережно промивати мильною водою, особливо з нижнього боку, де шкідники часто тримаються найактивніше. При підозрі на нестачу поживних речовин варто перевірити, чи підходить троянді ґрунт, і переглянути схему підживлення.

Важливо не просто додати добриво, а зрозуміти, чого саме бракує рослині й чи не отримує вона зайвого. Для троянд має значення і склад ґрунту, і його кислотність, і час внесення підживлення.

Жовте листя не завжди означає, що кущ уже втрачено. Але воно показує, що рослина потребує уваги: правильного поливу, достатнього світла, захисту від хвороб і шкідників та вчасного підживлення.