Коли підступає осінь, а погода на вулиці починає все частіше псуватися, все більше водіїв замислюються про покупку скла з підігрівом – а інші навіть не здогадуються про те, наскільки корисним воно може бути, пише Consumer Reports.

Навіщо потрібне лобове скло з підігрівом?

Лобове скло з підігрівом – це просто must have у холодну та погану погоду, коли часто випадають опади. Воно захищає лобове скло від підтікання та морозної кірки і покращує видимість. Під час виготовлення такого скла використовуються тоненькі електромеханічні нитки, товщина яких в рази менша за людську волосинку, і завдяки цьому водій їх не бачить.

Коробка керування підігріву розташовується у салоні машини, тож водій може сам обрати потрібний режим обігріву. Тож мінлива погода дозволяє спокійно керувати машиною без перебоїв. І переживати про генератор чи рівень заряду батареї не потрібно: адже система підігріву не підключиться, якщо їй бракує ресурсів.

Знайти лобове скло з підігрівом можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітні товари для авто: моторні оливи, акумулятори, автохімія, відеореєстратори та склоочисники. Якщо важливо перевірити лобове скло у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Знайти можна автомобільне скло з кількома різними видами обігріву. І тут вже кожен водій має обирати той, що підходить найкраще саме йому:

підігрів біля двірників – у цьому випадку відігрівається зона спокою очисників скла;

повний обігрів скла – у плівку, що кріпиться до скла, вкладають непомітні нитки.

спеціальне покриття на скло: при виробництві на плівку напилюють гріючі елементи.

Тож якщо доводиться часто їздити у погану погоду, тоді обігрів лобового скла може стати справжнім порятунком. Річ у тому, що навіть двірники з м'якими вставками можуть залишити на склі мікроскопічні подряпини. А ось смуги, що підігрівають, точно не зіпсують скло.