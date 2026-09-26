Контейнер має бути зручним для дитини, безпечним для зберігання їжі та достатньо міцним, щоб витримувати щоденне використання, пише Noiu Noiu.

На вибір ланч-бокса впливає вік дитини, її апетит і те, які саме продукти кластимуться всередину. Комусь буде достатньо невеликого контейнера для перекусу, а для когось знадобиться місткіша модель з кількома відділеннями. Тому перед покупкою треба звернути увагу на кілька характеристик.

Як обрати ланч-бокс для дитини?

Насамперед зверніть увагу на застібку. Вона має бути зручною, щоб дитина без допомоги дорослого змогла відкривати і закривати контейнер. Кришка має щільно прилягати, а силіконовий ущільнювач допоможе уникнути протікання їжі в рюкзаку.

Варто обирати модель з гладкою внутрішньою поверхнею та знімними частинами. Її значно легше мити після використання. Не менш важливим є матеріал. Серед популярних варіантів – міцний пластик, силікон, нержавіюча сталь та скло.



Ланч-бокси стали популярними серед школярів / Фото Pexels

Розмір ланч-бокса варто підбирати відповідно до віку та апетиту дитини. Для менших школярів можна обирати компактні моделі з 2 – 3 відділеннями. Школярам старшого віку підійде більший контейнер, особливо якщо дитина проводить у школі увесь день.

На Prom продаються різні ланч-бокси – від маленьких для дошкільнят до великих, в яких можна брати з собою в школу обід. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%. Покупці на Prom також часто замовляють шкільну канцелярію – олівці, ручки, набори для творчості. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Окрім ланч-бокса, школярам може знадобитися ще й новий одяг. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Практичним варіантом є ланчбокс із відділеннями, оскільки продукти не змішуються між собою, а їжа залишається охайною. Якщо секції можна виймати, контейнер буде простіше мити, а його місткість вдасться адаптувати під різні перекуси.

Перед покупкою також перевірте, чи дозволяє виробник мити ланч-бокс у посудомийній машині та чи можна окремо замінити ущільнювачі або інші деталі.