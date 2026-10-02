Деякі дачники сприймають перекопування городу за обов'язкове завдання, а інші вважають це марною тратою зусиль та часу і залишають землю недоторканною до весни. Втім, однаковий підхід підійде далеко не для кожної ділянки, поділився автор каналу "Дача агронома".

Чи потрібно перекопувати город восени?

Агроном поділився, що відповідь залежить передусім від того, яка саме земля на городі. Адже важкі глинисті та легкі піщані ґрунти потребують різної обробки, і сама тільки звичка щороку перекопувати грядки не є достатньою причиною виконувати всю цю роботу.

Зверніть увагу на те, як поводиться земля у вас на ділянці після дощу та висихання. Якщо мокрий ґрунт сильно прилипає до інструмента, а сухий стає неймовірно твердим, це може вказувати на важкий глинистий склад. Якщо ж земля лишається пухкою та добре пропускає воду, копати восени весь город не потрібно.

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І точно не варто це робити через те, що "так копали завжди".

Але є й випадки, коли перекопування городу може принести значну користь та полегшити весняну підготовку грядок – і мовиться про випадки, коли на ділянці ґрунт важкий та глинистий. Але виконувати роботу в такому випадку потрібно правильно: залишайте великі грудки землі та не намагайтеся одразу ж зробити поверхню дрібною і пухкою.

Надалі на ґрунт впливатиме зимова погода, і вода, що потрапить під час замерзання всередину ґрунту, розшириться. А чергування замерзання і розмерзання сприятиме їхньому руйнуванню. Тож розпушити землю навесні буде значно простіше.

Але навіть якщо ділянку перекопати потрібно, поспішати з цим не слід: потрібно дочекатися правильних умов. Важкий ґрунт не можна копати, коли він мокрий – це тільки ще більше ущільнить землю.