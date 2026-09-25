Перед покупкою варто звернути увагу на технічні характеристики, пише Soundcore. Саме вони впливають на якість зображення, зручність використання та загальні враження від перегляду.

Перед покупкою важливо оцінити кілька параметрів: роздільну здатність, яскравість, контрастність, формат зображення, відстань до екрана та доступні способи підключення.

Як вибрати домашній проєктор?

Роздільна здатність

Один з головних параметрів проєктора – роздільна здатність. Вона показує, скільки пікселів формують зображення на екрані. Чим вищим буде цей показник, тим детальнішою і чіткішою буде картинка.

Серед найпопулярніших варіантів можна зустріти:

HD (720p) – підходить для базових презентацій та невимушених домашніх переглядів;

Full HD (1080p) – ідеально підходить для фільмів високої чіткості та домашніх кінотеатрів;

4K Ultra HD – забезпечує найвищий рівень деталізації та найкраще підходить для домашніх кінотеатрів та високоякісних бізнес-презентацій.

Під час вибору варто враховувати не лише бажану якість зображення, але й бюджет. Як правило, моделі з вищою роздільною здатністю коштують дорожче.

На Prom до 10 тисяч гривень можна придбати такі проєктори для дому:

YABER Pro V8 4K – портативний домашній проєктор із підтримкою 4K-сигналу, Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.0. Модель має роздільну здатність 1920×1080 і підходить для перегляду фільмів і серіалів удома.

HONOR CHOICE Проектор Air Pro – компактний проєктор із роздільною здатністю Full HD, Wi-Fi 6 та яскравістю 292 люменів ANSI. Його можна використовувати для домашнього перегляду відео, зокрема під час вечірніх кінопереглядів.

Thundeal TD80W – бюджетний варіант із роздільною здатністю 1920×1080, підтримкою 4K, яскравістю 450 ANSI люменів, Android, Wi-Fi та Bluetooth. Може підійти тим, хто хоче організувати домашній кінозал без значних витрат.



Проєктор для багатьох стає домашнім кінотеатром / Фото Pexels

Яскравість

Від яскравості проєктора залежить наскільки добре буде видно зображення за різного рівня освітлення. Цей параметр вимірюють у люменах.

Для кімнат із різними умовами освітлення можна орієнтуватися на такі показники:

Умови низької освітленості – для темних кімнат або контрольованого освітлення може бути достатньо від 800 до 1000 люменів.

Помірне освітлення – у приміщеннях із помірним розсіяним освітленням оптимальним буде освітлення до 1500-3000 люменів.

Яскраве освітлення – для зон зі значним розсіяним освітленням потрібні проектори з яскравістю 3500 люменів або більше.

Перед покупкою варто оцінити, де саме стоятиме проєктор і в яких умовах ви переважно дивитиметеся контент. Чим світліше в приміщенні, тим вища яскравість може знадобитися для добре помітного зображення.

Контрастність

Цей показник характеризує різницю між найсвітлішими та найтемнішими ділянками картинки. Від цього показника залежить, наскільки виразним і реалістичним виглядатиме зображення.

Під час вибору можна звернути увагу на моделі з високим власним коефіцієнтом контрастності. Також варто розглянути проєктори, у яких використовуються технології динамічного підвищення контрастності.

Покупці на Prom часто замовляють проєктори для дому. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Крім того, перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість проєктора. Якщо важливо перевірити проєктор у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Співвідношення сторін

Ще одна характеристика, яку варто врахувати – формат зображення. Він визначає його пропорції та має відповідати контенту, який ви плануєте переглядати.

Серед найпоширеніших варіантів:

4:3 – стандартний формат;

16:9 – широкоекранний варіант, який часто використовують для перегляду фільмів;

2,35:1 – кінематографічне співвідношення сторін.

Обираючи формат, варто враховувати не тільки тип контенту, але й розміри доступнішої поверхні – екрана чи стіни, на яку проектуватиметься зображення.

Відстань до екрана та розмір зображення

Важливе значення має й те, на якій відстані від екрана чи стіни буде встановлено проєктор. Проекційна відстань – це проміжок між пристроєм і поверхнею, на яку виводиться картинка. Вона безпосередньо впливає на можливий розмір зображення.

Перед покупкою варто врахувати площу кімнати та визначитися, якого розміру має бути зображення. Для невеликих приміщень зручнішими можуть бути короткофокусні моделі, оскільки їм не потрібна велика відстань до екрана.

Довгофокусні проєктори більше підходять для просторих кімнат, де пристрій можна встановити на значній відстані від поверхні для проєкції.

Підключення

Перед покупкою також перевірте, які пристрої ви плануєте підключати до проєктора. Сучасні моделі можуть мати кілька різних портів і варіантів з’єднання.

HDMI – необхідний для підключення ноутбуків, програвачів Blu-ray, ігрових консолей тощо.

USB – для відтворення медіафайлів безпосередньо з USB-накопичувачів.

Бездротове підключення – забезпечує безперешкодне дублювання екрана та проведення презентацій з мобільних пристроїв.

Отже, перед покупкою варто заздалегідь визначити, з якою технікою використовуватиметься проєктор, і перевірити наявність потрібених входів та способів бездротового підключення. Це допоможе уникнути ситуації, коли придбана модель не підтримує необхідний спосіб з’єднання.