До вибору коптильні потрібно поставитися дуже відповідально – і передусім увагу потрібно звертати не на ціну приладу чи кількість "подарунків", що йдуть в комплекті до нього, а на кілька інших нюансів, пише Serious eats.

На що звернути увагу під час вибору коптильні?

Вид копчення

Видів копчення існує два, і передусім потрібно визначити, який саме вам потрібний.

Гаряче копчення стане найпростішим варіантом для початку. У такому випадку м'ясо чи риба водночас і готуються, і коптяться за високої температури. Для домашніх моделей часто вказують температуру у 80 – 120 градусів.

Але існує також і холодне копчення, що передбачає зовсім інший процес: продукт огортається димом, але при цьому не нагрівається сильно. В такому випадку коптильня повинна містити димогенератор, або ж окрему камеру для утворення та охолодження диму.

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Матеріал

Тут також є два основні варіанти, що зазвичай поширені у магазинах – сталь та нержавійна сталь. І в кожного з матеріалів є свої переваги.

Сталь зазвичай дешевша. Вона добре тримає температуру, але важить чимало, і за нею потрібно якісно доглядати, аби не допустити появи іржі. У випадку з нержавійкою цієї проблеми немає, але вона також і коштує дорожче.

Товщина металу

Надто товстий метал збільшує і вагу приладу, і його ціну, але не завжди дає велику користь, коли мовиться про гаджет для дому. 1,5 – 2 міліметри – це оптимальна товщина, але можна обрати й більшу: вона краще протистоятиме деформації від нагрівання.

Гідрозатвор

Обов'язкова річ, якщо коптильнею плануєте користуватися вдома. Гідрозатвор – це спеціальний жолоб по корпусу, наповнений водою. Він робить кришку більш герметичною та зменшує вихід диму назовні.

Місце використання

Це дуже важливий фактор. Якщо коптильня буде використовуватися на дачі, підійде звичайна твердопаливна модель. А ось у випадку з використанням у квартирі потрібно спершу перевірити сумісність з плитою.

Виробники прямо вказують, чи моделі підходять для газової, електричної чи індукційної плити.