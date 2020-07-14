У вівторок, 14 липня, під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що список країн для подорожей, куди дозволили в’їзд українцям, поповнили Багамські острови. Редакція LifeStyle 24 зібрала найкращі локації для відпочинку у фотографіях.

Багамські острови – це справжній рай безтурботного відпочинку. Архіпелаг розташований між Кубою та Флоридою, нараховує близько 700 островів та славиться білосніжним піском, теплими водами Атлантичного океану, багатою флорою та фауною, а також неймовірними краєвидами, які запам’ятаються туристові на все життя, повідомляє 24 канал.

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Відпочинок на Багамських островах подарує безліч вражень, адже тут можна поплавати з дельфінами, погодувати акул та зануритися у водних світ коралових рифів.

Цікаві факти про Багами у 10 фотографіях

Ви, мабуть, часто бачили в мережі такі фото, але не здогадувалися де це? На безлюдному острові Біг-Майор-Кей в районі Ексума на Багамах проживає невелика колонія немісцевих "плаваючих свиней". Вважається, що їх залишили моряки, які планували повернутися і приготувати їх, або що вони перепливли на острів після корабельної аварії.

Блакитна діра Діна на Багамах – друга за глибиною воронка в океані. Занурюючись на 202 метри, вона поступається тільки Драконячій Ямі в Південно-Китайському морі, глибина якого складає 300 метрів. Вільні дайвери приїжджають в Блакитну діру Діну, щоб спробувати світові рекорди.



Блакитна діра Діна на Багамах

Багамські острови відомі своїм прекрасним цілорічним кліматом. Середня температура коливається від 21 °C взимку до 27 °C влітку. Найнижча температура рідко опускається нижче 16 °C, а найвища рідко піднімаються вище 32 °C.



Неймовірний пляж Багамських островів

Багамські острови використовувалися для зйомок у багатьох фільмах. На західному березі острова Нью-Провіденс, тепер відомому як Пляж Щелеп знімалися сцени для фільму "Щелепи".



Пляж Щелеп на Багамах

Якщо ви хочете зекономити гроші, вирушайте на острів Paradise. Тут можна відпочивати на будь-якому пляжі, який вам сподобається. Тут навіть найдорожчі та найелітніші готелі не загороджують свої пляжі.



Острів Paradise

На острові Великий Інагуа, що входить до складу архіпелагу, мешкає найбільша у світі популяція рожевих фламінго – близько 50 тисяч особин.



Дивовижні фламінго на острові Великий Інагуа

Піщаний пляж Pink Sands Beach на острові Порт – це не що інше, як шар водоростів, мікроскопічних морських тварин зі світло-рожевими або червоними раковинами.



Рожевий піщаний пляж на острові Порт

Популярний аквапарк Aquaventure на Багамах дозволяє туристам поплавати поруч з акулами. Ті хто відважаться на новий атракціон у "Храмі Майя" спочатку скотяться з 18-метрової висоти, а потім опиняться у вузькому прозорому тунелі в центрі заповненого акулами басейну.



Один із найекстремальніших аквапарків у світі

Океанський Атлант – підводна скульптура, встановлена біля узбережжя головного острова Багам. Її вага – 60 тонн. Величезна скульптура зображує сидячу дівчину, схиливши набік голову.



Підводна скульптура на Багамах

Звісно, що саме тут ви можете побачити найкрасивіші сходи та заходи сонця. Радимо навідатися сюди та побачити на власні очі.



Неймовірний захід сонця на Багамських островах