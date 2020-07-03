Співачка з Львівщини Ірина Федишин та учасниця дуету "НеАнгели" Вікторія відпочивають на березі моря у сонячній Одесі. Там виконавиці познайомилися і судячи з фото, між ними виникли досить теплі та дружні стосунки.

Щодня Ірина ділиться яскравими моментами з відпочинку на особистій сторінці в інстаграмі. Вона не оминула увагою і затишний вечір, що провела у компанії Вікторії з "НеАнгелів". Колеги по сцені насолоджуються кожною миттю довгоочікуваної відпустки і радіють літнім дням.

Читайте також Прикрила оголені груди квітами: Ірина Федишин показала спокусливі форми – спекотні фото

Ірина та Віка позували на пляжі на тлі моря. Артистки виглядають неймовірно щасливими, на їх обличчях сяє усмішка. Ймовірно, світлини були зроблені ввечері, коли після купання та морських розваг співачки вирішили поласувати місцевими літніми коктейлями.

Образ Ірини Федишин

Для вечірньої прогулянки Федишин обрала стильну мінісукню та бретелях, яка була прикрашена величезною кількістю сірих паєток. Волосся зірка зібрала у зачіску ззаду, залишивши лише два пасма, що ніжно спадали на обличчя. Знаменитість зробила легкий маніяж із нюдовою помадою на губах. Позувала босоніж, сидячи на білій гойдалці.



Ірина Федишин та Віка з "НеАнгелів" в Одесі / Instagram / @irynafedyshyn

Образ Віки з "НеАнгелів"

Вікторія для вечірнього відпочинку обрала білі мінішорти та червону майку. Довге волосся вона випрямила і залишила розпущеним. Співачка вирішила похизуватися природною вродою, тому постала перед камерою без макіяжу і довела, що навіть так може виглядати неперевершено.



Ірина Федишин та Віка з "НеАнгелів" відпочивають на морському узбережжі / Instagram / @irynafedyshyn



Українські виконавиці насолоджуються відпочинком в Одесі / Instagram / @irynafedyshyn