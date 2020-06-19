Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар відправилася на відпочинок. Зірка вирішила провести декілька днів в Одесі і поділилася з шанувальниками яскравими світлинами з моря.

Багато людей мріє про відпустку на березі моря чи океану. Проте більшості довелося відмовитися від планів на літо. Якщо не вдається поїхати за кордон, то українці активно подорожують рідною країною. До тих, хто вже встигли побувати у сонячній Одесі, належить Катерина Кухар. Вона опублікувала декілька кадрів на особистій сторінці в інстаграмі.

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Катерина Кухар в Одесі

Зірка вирішила відпочити і провести декілька днів на березі моря. Оскільки настало справжнє літо і сонячна погода дозволяє насолодитися теплом, на яке всі давно чекали. Вона позувала біля неймовірно красивх рожевих троянд на тлі безмежного моря.

Катерина зображена у легкій асиметричній мінісукні ніжно-рожевого кольору. Доповнила літній образ стильними довгими сережками в тон вбрання. Волосся знаменитість вклала в оригінальну зачіску. На обличчі вона зробила сяючий макіяж з акцентом на очах.

Балерина усміхається і насолоджується моментом, адже після тривалого карантину таке перезавантаження просто необхідне.

"Підемо в сад, я покажу вас трояндам", – написала в публікації Катерина.



Катерина Кухар в асиметричній мінісукні / Instagram / @ekaterinakukhar_official



Катерина Кухар в Одесі / Instagram / @ekaterinakukhar_official