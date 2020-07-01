Знамениті українські телеведучі Лідія Таран та Катерина Осадча чудово провели разом час. Ведуча "ТСН" Лідія Таран разом зі своєю донькою Василиною стали гостями нового випуску програми "Світське життя".

Про спортивний репортаж, який вже вийде цієї суботи, 4 липня, розповіли на інстаграм-сторінці проєкту "Світське життя". На фото усміхнена Катерина Осадча позує з Лідією Таран та її донькою.

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Для інтерв’ю Катя Осадча обрала рожеву майку, білі шорти, кепку та кеди. Лідія Таран одягнула чорну майку, короткі рожеві шорти та сіру кепку. Василина позувала у чорній футболці та шортах.



Телеведучі Лідія Таран та Катерина Осадча / Фото з інстаграму

Під час інтерв’ю знаменитості опанували сап-серфінг – водний вид спорту, вид серфінгу, в якому серфер, стоячи на дошці, переміщається по воді за допомогою греблі веслом.



Таран з донькою та Осадча покаталися на сапах / Фото з інстаграму

"Світське життя" на воді! Разом із телеведучою Лідією Таран та її донькою Василиною сапили Дніпром! Наш спортивний репортаж – уже цієї суботи о 23:10", – йдеться в анонсі програми.

Відомо, що у свій вільний час Лідія Таран любить їздити на велосипеді зі своєю донькою Василиною. Тож такий цікавий вид спорту неабияк сподобався телеведучій.

Моя б воля – звідси б і новини вела все літо. Посапали (від Sup – назва човна) на Дніпрі з Катериною Осадчею. Люблю Дніпро, човни, свою малу (на фото вона вже не така і мала) і душевні розмови, більше розумних думок в таку спеку в голову не приходить,

– написала телеведуча.