Катя Осадча відправилася в Одесу: дивовижне фото на тлі моря
Популярна українська телеведуча Катя Осадча відправилася до моря. Зірка давно чекала на цей момент, тому поділилася радісною новиною з шанувальниками. В Одесі вона вже встигла зробити яскраве фото .
Ледь не кожен українець у теплі сонічні дні мріє опинитися на березі моря, відпочити від буденних турбот та насолодитися приємними моментами. Катя Осадча також марила морською відпусткою. Їй вдалося здійснити цю маленьку мрію та хоча б трішки побути в Одесі. Дивовижним кадром вона поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.
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Катя Осадча в Одесі
Телеведуча зробила селфі на знаменитих Потьомкінських сходах. На тлі бачимо красивий порт та безмежне море, яке манить відпочивальників.
Катя постала перед камерою у білому одязі, який доповнила красивим намистом з камінням. Невід'ємною частиною її літніх образів є сонцезахисні окуляри. Волосся зірка зібрала у хвіст, проте вітер грайливо розвівав його на обличчя. Знаменитість вкотре показала свою натуральну красу. У поза робочий час вона надає перевагу залишатися без макіяжу, тому на її обличчі рідко можемо побачити косметику.
Половина мене, бо тут головне море. Море, я так тебе чекала,
– написала в публікації Осадча.
Катя Осадча в Одесі / Instagram / @kosadcha
Ймовірно, поїздка в Одесу – це відрядження, проте воно не завадило Каті насолодитися прогулянками узбережжям та відвідати популярні туристичні місця.