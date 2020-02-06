Кохати, захоплюватись, пишатись, – Зеленський привітав дружину з днем народження

Президент Володимир Зеленський емоційно привітав свою дружину Олену із днем народження. Першій леді виповнилось 42 роки.

Слова привітань і подяки для Олени Зеленської зявилися на офіційних сторінках глави держави у соцмережах.

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Володимир Зеленський подякував дружині за "кожне слово, кожен погляд і кожен крок, який зробили разом". Український президент водночас написав, що попереду – "довга дорога з несподіваними поворотами та незабутніми враженнями".

Кохати. Захоплюватися. Пишатися. Бачити твоє відображення в очах дітей. Відчувати твою турботу і підтримку. Бути спокійним і впевненим, знаючи, що ти завжди поруч. Гадати, як ти відреагуєш на новини – приємні чи не дуже. Чекати зустрічі вдома, ніби перед першим побаченням. Сказати поглядом те, для чого слова бувають зайвими. Разом сміятися й сумувати. Йти по життю на відстані дотику, не втрачаючи зв’язку ні на мить. Це і є людське щастя. Принаймні для мене. Бо моє щастя – це ти,

– написав Президент України.

Глава держави додав, що зі своєю дружиною "може все на світі – і щасливий від цього".

Олена Зеленська святкує свій день народження 6 лютого. Цьогоріч, у 2020, їй випонюється 42 роки. Володимиру Зеленському 42 виповнилось 25 січня.