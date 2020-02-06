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Кохати, захоплюватись, пишатись, – Зеленський привітав дружину з днем народження

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Володимир Зеленський привітав дружину з днем народження / Vogue Ukraine

Президент Володимир Зеленський емоційно привітав свою дружину Олену із днем народження. Першій леді виповнилось 42 роки.

Слова привітань і подяки для Олени Зеленської зявилися на офіційних сторінках глави держави у соцмережах. 

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Володимир Зеленський подякував дружині за "кожне слово, кожен погляд і кожен крок, який зробили разом". Український президент водночас написав, що попереду – "довга дорога з несподіваними поворотами та незабутніми враженнями".

Кохати. Захоплюватися. Пишатися. Бачити твоє відображення в очах дітей. Відчувати твою турботу і підтримку. Бути спокійним і впевненим, знаючи, що ти завжди поруч. Гадати, як ти відреагуєш на новини – приємні чи не дуже. Чекати зустрічі вдома, ніби перед першим побаченням. Сказати поглядом те, для чого слова бувають зайвими. Разом сміятися й сумувати. Йти по життю на відстані дотику, не втрачаючи зв’язку ні на мить. Це і є людське щастя. Принаймні для мене. Бо моє щастя – це ти,
– написав Президент України.

Глава держави додав, що зі своєю дружиною "може все на світі – і щасливий від цього". 

Олена Зеленська святкує свій день народження 6 лютого. Цьогоріч, у 2020, їй випонюється 42 роки. Володимиру Зеленському 42 виповнилось 25 січня. 

 

Президент і перша леді навчались у паралельних класах в одній школі. Їхня спільна історія розпочалась пізніше – після школи, коли обоє були студентами і вчилися у різних інститутах. Весілля Зеленські зіграли в 2003 році. До слова, нинішній глава держави зробив своїй коханій пропозицію через 8 років після знайомства – після того, як пара подивилася мелодраму в кінотеатрі.

Володимир Зеленський Олена Зеленська
Володимир та Олена Зеленські із дочкою/ Vogue

Нині ж Олена і Володимир разом виховують двох дітей – 15-річну Олександру та 7-літнього Кирила.

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Автор: Ірина Юрковська
Теги: LifeStyle Зіркові дні народження Олена Зеленська Володимир Зеленський Новини України Новини політики Новини культури
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