Концерт Насті Каменських у Харкові: невідомий у натовпі розпилив отруйний газ – відео

У неділю, 25 листопада, українська співачка Настя Каменських виступила з концертом у Харкові. Однак захід не обійшовся без інциденту – невідомий у натовпі розпорошив сльозогінний газ.

Про це розповіли відвідувачі концерту, зокрема харківський лікар Євген Шаповалов на своїй сторінці в Instagram.

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Каменських виступила у ТЦ "Караван". Користувачі у мережі опублікували відео, на якому видно виступ співачки, а потім тисняву у натовпі. Очевидець Євген Шаповалов повідомив, що у приміщенні було кілька тисяч людей, коли хтось розпилив газ.

Лікар порекомендував, що для уникнення можливих наслідків розпорошення отруйного газу, треба випити багато води і прийняти ентеросорбенти.

Сьогодні в Каравані під час виступу Насті Каменських хтось випустив отруйний газ і почався масовий вихід людей. А ті, хто не розуміли в чому справа, продовжували заходити на концерт. Я відчув цей газ через першіння в горлі і в носі – дуже швидко почав діяти. У приміщенні було кілька тисяч чоловік, які могли отримати шкоди своєму здоров'ю,

– написав чоловік.

"А Насті великий респект – продовжувала співати, як ніби нічого не сталося", – додав Євген.

Невідомий розпорошив газ на концерті Насті Каменських: дивіться відео