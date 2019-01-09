Найбагатший чоловік у світі Джефф Безос розлучається з дружиною: несподівані подробиці

Після 25 років шлюбу американський підприємець, засновник інтернет-гіганта Amazon Джеф Безос, статки якого перевищують 150 мільярдів доларів, розлучається зі своєю дружиною – письменницею і виконавчим директором компанії Bystander Revolution, 48-річною Маккензі Безос.

Про це найбагатша людина в історії Джефф Безос написав у своєму мікроблозі у Twitter.

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Безос додав, що він з дружиною залишилися друзями після 25 років життя у прекрасному шлюбі.

Навіть якби ми знали, що розлучимося через 25 років, ми б знову все повторили. Ми вирішили розлучитися, але залишилися друзями. У нас було прекрасне життя як у одруженої пари, а попереду у нас прекрасне майбутнє як у батьків, друзів і партнерів в різних проектах. Назви можуть бути різними, але ми залишимося родиною і справжніми друзями,

– написав Джефф.



Джефф і Маккензі Безос / Getty Images

Додамо, що подружжя Безос виховує чотирьох дітей – трьох рідних синів і прийомну дочку. Наразі невідомо, як саме буде поділено майно між Маккензі і Джеффом після розлучення.