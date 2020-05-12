Одеський кінофестиваль перенесли на осінь: у якому форматі проведуть захід

Через карантинні обмеження та нестабільну ситуацію з коронавірусом 11-й Одеський міжнародний кінофестиваль довелось перенести з літа на осінь 2020 року. Подію проведуть в онлайн-форматі, як це було з українською кінопремією "Золота Дзиґа 2020".

Про такий незвичний для кінопремії в Україні формат проведення Одеського фестивалю організатори повідомили сьогодні, 12 травня, на офіційному сайті заходу. Окрім цього, подія, яка мала відбутись з 10 по 18 липня в Одесі тепер перенесена на 25 вересня – 3 жовтня цього року.

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Ми адаптовуємось до нових реалій і не хочемо залишати наших глядачів без кіноподії, на яку вони чекають протягом року. Тож у 2020-му Одеський міжнародний кінофестиваль вперше у своїй історії відбудеться в онлайн-форматі,

​– заявила президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко.

За словами генеральної продюсерки ОМКФ Юлії Сінькевич, незважаючи на онлайн-формат, всі заплановані раніше покази все ж відбудуться – як в основній програмі, так і поза програмою, а також проводитимуться майстер-класи та пресконференції. З позитивного, представниця фестивалю додала, що скасовувати традиційний open-air кіноперформанс на Потьомкінських сходах не будуть, тому він пройде у звичайному режимі.

Довгий час ми розглядали різні варіанти проведення 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Онлайн-режим є незвичайним не тільки для нас, але і для всієї кінофестивальної індустрії. Ми сприймаємо це і як новий виклик, і як оптимальну можливість дати нашим глядачам те, чого вони чекають – найкращі, найякісніші фільми з усього світу і фестивальну атмосферність, яку вони відчують навіть через екрани,

– додала генпродюсерка Одеського кінофестивалю.



Одеський міжнародний кінофестиваль перенесли з літа на осінь 2020 року / Пресслужба ОМКФ

Усю оновлену програму Одеського кінофестивалю 2020 оголосять згодом.