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Олена Зеленська привітала чоловіка з днем народження: Ніколи не спокійно, але завжди цікаво

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Володимир Зеленський з / Instagram / @olenazelenska_official

Сьогодні, 25 січня, шостий Президент України Володимир Зеленський святкує свій 42-й день народження. На сторінках свого інстаграму до чоловіка публічно звернулася перша леді. Олена Зеленська розчулила мережу зізнанням, що їхні палкі почуття й підтримка є запорукою спільного успіху та допомагають парі подолати будь-які життєві труднощі.

Сьогодні, 25 січня, Володимиру Зеленському виповнилося 42 роки. Цей знаковий день не могла оминути увагою його дружина Олена Зеленська, яка у всьому й завжди підтримує свого чоловіка. Дружина Президента України звернулася до іменинника на офіційній сторінці в інстаграмі, опублікувавши спільне чуттєве фото, доповнивши його зворушливим привітанням. 

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Перша леді наголосила, що Володимир Зеленський справжній чоловік, поряд з яким вона почувається захищеною та здатною на, здавалося б, неможливе. Вона запевнила, що після 17 років шлюбу, й досі відчуває юнацьку закоханість та "метелики" у животі. 

Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво. Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення й "метеликів" усередині,
– написала Олена Зеленська. 

Перша леді наголосила, що завжди готова підтримати чоловіка й за будь-яких обставин залишатиметься на його боці: "Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного". 

Нагадаємо, що з майбутнім чоловіком Олена Зеленська вчилася у паралельних класах в одній школі. Але познайомилася пара випадково вже після школи. Зустріч сталася, коли обоє були студентами і вчилися у різних інститутах. Вона аж вісім років чекала на освідчення, яке прозвучало після того, як пара пішла в кінотеатр та подивилася там мелодраму.

Весілля Зеленські зіграли в 2003 році. Нині ж Олена і Володимир разом виховують двох дітей – 15-річну Олександру та 7-літнього Кирила.

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Теги: LifeStyle Зіркові дні народження Олена Зеленська Володимир Зеленський Новини LifeStyle
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