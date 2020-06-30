Внутрішній туризм під час пандемії коронавірусу – один з небагатьох варіантів безпечного відпочинку. Подорожуючи Україною можна побачити мальовничі краєвиди, яких немає в жодній іншій країні. 24 канал зібрав найцікавіші місця Сумщини, які варто побачити цього літа.

Історія заселення території Сумщини почалась близько 15 тисяч років тому. Сумщина стала домом для слов’янського плем’я сіверян, яке потім було частиною могутнього державного утворення – Київська Русь. 24 канал підготував підбірку унікальних місць в Сумській області, які варто відвідати.

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Сумська область: які місця варто відвідати / Ілюстрація 24 каналу

До сьогодні сумчани пишаються своїми знаменитими регіонами, які містять не одну історичну пам’ятку тих часів. Глухівщина, Конотопщина, Роменщина, Кролевеччина згодом увійшли до складу Гетьманської України, а південно-східна частина підпорядковувалась Слобожанщині. Після Конотопської битви у XVII столітті між гетьманом Іваном Виговським та Кримським ханатом, а згодом і після боротьби гетьмана Івана Мазепи з російським царем Петром I, столицю Гетьманської України було зруйновано (місто Батурин, Чернігівщина), і новою столицею стає місто Глухів.

Суми

Місто Суми лежить на берегах річки Псел, у яку впадає річка Сумка. Це невелике місто, але тут багато цікавих місць, де можна дізнатись цікаву історію міста та відпочити.

Сумська альтанка

Одне з найвідоміших місць для туристів – це сумська альтанка, яка є символом обласного осередку. Альтанка розташована біля Сумського краєзнавчого музею. Створив відому архітектурну пам’ятку сумчанин Матвій Щавельов, який служив у земській управі креслярем. За даними дослідників, сумська альтанка була побудована ще на початку ХХ століття.



Знаменита сумська альтанка / Фото: wikipedia.org

Наприкінці XIX століття геологи із Санкт-Петербурга вирішили видобувати нафту там, де розташована альтанка, але її там не знайшли. Згодом виявилось, що поклади нафти розміщені в містечку Охтирці, а не в Сумах, однак місце для свердління залишилось. Йосиф Ліщинський накрив свердловину залізною плитою, і побудував альтанку. Так і з’явилась знаменита сумська альтанка, навколо якої розкішний сад.

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Спасо-Преображенський собор на "Сотні"

Ще одне відоме туристичне місце в Сумах – це "Сотня". Тут розмістилися як сучасні заклади для відпочинку, так і історичні пам’ятки. Серед них – Спасо-Преображенський собор (XVIII століття). Окрім неї, у місті можна знайти декілька церковних споруд, збудованих не одним століттям раніше, зокрема Воскресенська церква, яка є відмінним взірцем козацького бароко кінця XVII – початку XVIII століть.



Спасо-Преображенський собор на "Сотні" / Фото: ukrainaincognita.com

Крім того, у Сумах варто відвідати ще такі місця: Сумський краєзнавчий музей, Парк культури та відпочинку імені Івана Кожедуба, нагробні пам’ятники на могилах членів родини Харитоненків на міському кладовищі, а також Будинок-музей Антона Чехова, в якому свого часу проживав письменник.

Церква Святої Трійці

У Роменському районі розташоване село Пустовійтівка. На перший погляд – це зовсім непримітне місце для мандрівників, але його історія та пам’ятки, які збереглись до сьогодні, справді ваблять своєю автентичністю.

Церква Святої Трійці – одна з найвизначніших будівель, яка була збудована ще у 1773 році і відтворена на початку XXI століття. В історичних документах зазначається, що цю церкву власним коштом збудував останній кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський.



Церква Святої Трійці / Фото: ukrainaincognita.com

Свого часу він збудував не одну церковну споруду, зокрема у місті Ромни – Покровську церкву, яку зруйнували більшовики. Над церквою Святої Трійці в минулому столітті теж познущались, однак за ініціативи екс-президента України Віктора Ющенка, який вважає Петра Калнишевського своїм далеким родичем, у 2006 році її відновили. Самому ж Калнишевському у Пустовійтівці також збудували величний пам’ятник.

Пам'ятник мамонтові

Звісно, скелет справжнього мамонта тут немає, але є дещо краще – пам’ятник на його честь! Саме в селі Кулішівка Недригайлівського району було виявлено кістяк доісторичної тварини в 1840-х роках під назвою "Mammuthus trogontherii" (степовий мамонт).



Пам'ятник мамонтові / Фото: shukach.com

Оригінальний пам’ятник складається з чотиригранної металевої стелли, на гранях якої вказаний 1841 рік. На пам’ятнику зображений барельєф мамонта, а також згадується інформація про археологічну знахідку та її цінність для історії. Така архітектурна пам’ятка автора Івана Калениченка була зведена першою у світі на честь доісторичного велетня і також стала нагадуванням про ще одну знакову подію – в цьому місці проходив кордон між Росією і Річчю Посполитою.

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Крейдяні гори

"Сумська Швейцарія" розташована в селі Могриця на Сумщині. Це крейдяні гори, які зачарують кожного мандрівника. Раніше на місці гір був кар'єр з видобутку крейди, а тепер – це чудове місце для романтичних прогулянок та фотосесій.



Крейдяні гори / Фото: vlasno.info

Тутешні говорять, що у крейдяних горах можна знайти так звані "чортові пальці", тобто скелети головоногих молюсків белемнітів. Цікаво також, що поблизу села вивили городище і селище сіверян, які проживали на цій території у VIII-X століттях, а також знайдено курганний могильник.

Круглий двір

Дивовижна фортеця "Круглий двір" (XVIII століття) у місті Тростянець свого часу використовувалась як стайня, склад та навіть театр. У 1749 році її збудувала родина Надаржинських. Сьогодні ж там розташоване чудове місце для проведення екскурсій у стінах споруди, а ще там часто відбуваються різні музичні фестивалі.



Круглий двір / Фото: fishki.net

Будівля овальної форми має чотири трьох'ярусні вежі, а по периметру всієї території розміщені одноповерхові володіння. Внутрішній двір садиби-фортеці як колись, так і зараз використовується для різних показових урочистостей під відкритим небом. "Круглий двір" також є невід’ємною частиною системи підземних ходів та має окремі виходи до панського дому і Благовіщенської церкви.

Трьоханастасіївська церква

Колишня гетьманська столиця України розташована у місті Глухів. Тут наша остання точка у мандрівці Сумщиною – це Трьоханастасіївська церква. Її збудували місцеві жителі ще у 1884 році на місці погорілого дерев'яного Воскресенського храму.

Сьогодні Трьоханастасіївська церква нагадує Володимирський собор у Києві, який був збудований у 1862 – 1882 роках.



Трьоханастасіївська церква / Фото: andy-travel.com.ua

Храм витерпів чимало бід: пожежі, руйнування комуністів та пограбування. Незважаючи на це, його відреставрували та висували на участь в конкурсах "Сім чудес України" та Сумщини.

І це ще далеко не всі цікаві куточки Сумщини, які варто відвідати!