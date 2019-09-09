П'ятірка голлівудських красунь з України: що відомо про їхні секрети успіху

9 вересня у світі щорічно відзначається Міжнародний день краси. Свято з'явилося у 1995 році завдяки ініціативі Міжнародного дня естетики і косметології СИДЕСКО. На честь цього редакція LifeStyle 24 пропонує згадати про українських красунь, які здобули світову популярність у Голлівуді.

Так, ледь не в кожній країні світу є чимало видатних українців. Як говорять: "Нашого цвіту – по цілому світу". Чимало жінок та чоловіків, які емігрували з України, не забувають про їхню рідну мову, традиції країни, національні свята, їжу тощо.

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У міжнародне свято – День краси – редакція LifeStyle 24 пропонує переглянути п'ятірку голлівудських красунь, які мають українське походження і пишаються цим. Ці жінки мають не лише розкішну зовнішню красу, а й внутрішню силу та активну громадянську позицію і любов до України.

Топ-5 українок у Голлівуді

1. Іванна Сахно

Вік: 21 рік;

Де народилася: місто Київ;

Перші кар'єрні кроки

В Україні Іванна стала відомою після зйомок у першому частково україномовному сіткомі "Леся+Рома" (2005—2008) і у фільмі "Іван Сила" (2013). Як згадує дівчина, у дитинстві вона не могла б повірити, що побудує успішну кар'єру в Голлівуді.

З дитинства я була захоплена світовим кінематографом, але сама думка зануритися в голлівудську індустрію здавалася мені тоді фантастикою. Як не дивно, мене лякали власні мрії, адже Україна і Голлівуд на різних кінцях Землі. Я отримувала гонорари за зйомки, невеликі суми, і відкладала їх на навчання за кордоном – це був мій перший крок до досягнення мети,

– розповідає Сахно в інтерв'ю виданню Elle.

Іванна зізнається, що першою великою подорожжю став Ванкувер у 13 років. Дівчина поїхала вчитися у канадську школу, а через п'ять місяців потрапила на майстер-клас до двох голлівудських кастинг-директорів. "Це була моя перша зустріч з Голлівудом, яка продовжилася вже в Лос-Анджелесі", – наголошує актриса.

Прокинутися популярною

Дівчина стала успішною у 2018 році, коли на екрани вийшов блокбастер "Тихоокеанський рубіж 2" (2018), де вона зіграла жінку-офіцера на ім'я Вік. Такожу жовтні 2017 року Іванна зіграла роль російського найманого вбивці у ще одному голлівудському фільмі "Шпигун, який мене кинув".

Іванна для ролі Вік у стрічці "Тихоокеанський рубіж 2" мала кардинально змінити усе: пластику, звички, фізичну форму. За три місяці до зйомок до неї прикріпили фітнес-тренера і дієтолога. Сахно займалася в залі шість разів на тиждень по 4-6 годин.

Ставлення до України

Іванна Сахно впевнено в інтерв'ю заявляє, що щиро пишається тим, що народилася в Україні. Також акторка зізнається, що любить носити одяг саме від українських дизайнерів. За її словами, це "як частинка України, яка завжди зі мною".

Що стосується борщу, думаю, справжній український борщ можна приготувати в будь-якій частині світу, адже це не тільки набір продуктів, але і душа, яку ти в нього вкладаєш. Те ж саме можна сказати про всі аспекти життя, в які ти вкладаєш частинку себе,

– додала дівчина.

2. Ольга Куриленко

Вік: 39 років;

Де народилася: місто Бердянськ;

Непросте дитинство і кардинальні зміни

В Куриленко було складне дитинство. Дівчинка зростала в бідності у "звичайній радянській комунальній квартирі". Батько Ольги залишив родину невдовзі після її народження, після чого її матері Марині Алябишевій довелося важко працювати вчителем малювання, щоб заробити гроші і вижити. Майбутню знаменитість виховувала бабуся.

У 16 років в житті юної красуні все кардинально змінилося. Ольга розпочала модельну кар'єру і переїхала працювати в Париж, і пізніше підписала контракт з агентством Madison. У 18 років дівчина з'явилася на обкладинках Glamour, ELLE, Marie Claire і Vogue.

Успіх у кіно

Після модельного успіху дівчина почала зніматися у кіно: "Париже, я люблю тебе", "Змія, "Хітмен" тощо. Справжній успіх принесла роль дівчини Джеймса Бонда у 2008 році.

Ольга Куриленко має напружений робочий графік за кордоном, але інколи знаходить час приїхати в український Бердянськ. Останнього разу акторка із ніжністю розповіла шанувальникам про рідне місто.

3. Кетрін Винник

Вік: 41 рік;

Де народилася: місто Етобіко, Канада;

Зв'язок Кетрін з Україною

Кетрін Винник є канадською акторкою українського походження. Її предки родом з Галичини, які у 1940-х роках бігли від радянської влади. Батьки дівчини народилися в Німеччині, звідки згодом емігрували до Канади.

Бабуся знаменитості народилася на Львівщині, а дідусь – на Тернопільщині. Що цікаво, мама дівчини Леся Винницька є членом Конґресу українців Канади.

4. Міла Йовович

Вік: 43 роки;

Де народилася: місто Київ;

Переїзд у США і кар'єра

Міла Йовович народилася у столиці України, де перші п'ять років жила на вулиці Богомольця у Києві з мамою. У січні 1981 року дівчинка разом із сім’єю переїхала спочатку до Лондона, згодом емігрувала в Сполучені Штати Америки.

Спершу Йовович будувала успішну модельну кар'єру. З нею працювали Revlon, Christian Dior, Calvin Klein тощо. Цікаво, що у 2003 році Джанні Версаче назвав Мілу своєю "улюбленою супермоделлю", а наступного року Йовович потрапила в рейтинг журналу Forbes, як найбагатша модель світу.

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Згодом "пішов" Голлівуд. У 13 років дівчина знялася у фільмі "Нічний потяг у Катманду" і розпочала акторську кар'єру. Успішними для Йовович стала американська драма "Повернення в блакитну лагуну", в якій вона зіграла Ліллі, і фільм Люка Бессона "П'ятий елемент".

Йовович і Україна

Акторка, як відомо, під час Євромайдану перераховувала гроші для постраждалих активістів, до чого закликала і своїх шанувальників.

Міла Йовович часто використовувє національні мотиви у власних колекціях одягу. А одного разу вона опублікувала відео, як 19-річною виконує народну пісню "Ой, у гаю, при Дунаю" майже без американського акценту.

5. Віра Фарміга

Вік: 46 років;

Де народилася: місто Кліфтон, США;

Українська родина в США

Голлівудська акторка, яку номінували на Оскар і яка знімалась у кіно поруч із Джорджем Клуні і Леонардо Ді Капріо, народилася у США в родині українців. Мама Любов — учителька, тато Михайло — комп'ютерний аналітик. Додамо, що у сім'ї, крім Віри, ще шестеро дітей, у кожного з яких було українське ім'я: Віктор, Степан, Олександр, Надя, Лариса і Таїсія.

Віра Фарміга пишається своїм українським корінням і сміливо про це говорить ледь не в кожному інтерв'ю. Навіть англійську вона вивчила у 6 років. Дівчина також відвідувала українську католицьку школу, "Пласт" і гурток українських народних танців.

Цікаво, що у 2004 році, коли вже була популярною акторкою, у фільмі "Торкаючись зла" Віра Фарміга нібито зіграла образ самої себе – американку українського походження.

Громадянська позиція

Раніше Віра Фарміга прокоментувала побиття студентів на Євромайдані та записала звернення, у якому висловила свою солідарність з українським народом.

Говорячи про президента Росії Володимира Путіна, акторка згадала український фольклор: "В українській мові є багато приказок, зокрема, "Не рухай гімн* – не буде смердіти".

Всі фото: Getty Images