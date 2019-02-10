10 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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10 февраля 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 10 февраля 2019
Что можно и нельзя делать 10 февраля / www.1zoom.me

10 февраля 2019 года почитается память Ефрема Сирина, известного проповедника и богослова. Этот день называют "Днем чудес", ведь именно в этот день с вами может произойти невиданное чудо.

Именины сегодня празднуют: Ефим, Георгий, Владимир, Яков, Юрий.

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Народные приметы на 10 февраля

– Ветреная погода – лето будет дождливым и холодным.

– Лес стал черным – примета того, что будет оттепель.

– Говорят, что на Ефрема хорошо клюет рыба.

Что можно делать 10 февраля

1. В этот день можно заниматься хозяйством и генеральной уборкой дома.

Что нельзя делать 10 февраля

1. На Ефрема нельзя убивать насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков.

2. Также сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
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