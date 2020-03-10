10 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 марта почитается святитель Тарасий, архиепископ Константинопольский. Старожилы верили, что если в этот день найти старую кожу змеи и носить при себе, то можно избавиться от тяжелых болезней.
Именины сегодня празднует Тарас.
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Народные приметы на 10 марта
– Если у месяца крутые рога, то ждите морозов в ближайшее время.
– Если на Тарасия выпадает снег, то перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.
– Слышать карканье ворон – примета того, что лето будет ненастным, с большим количеством дождей.
– Если грачи вьют гнезда на деревьях – можно рассчитывать на установления стабильно теплой погоды.
– Если капусту и помидоры высадить, то это сулит хороший урожай.
Что можно делать 10 марта
1. Выбросьте из дома все старые вещи, которыми вы не пользуетесь. Таким образом вы привлечете в жизнь поток новой энергии.
2. Сегодня рекомендуется проводить день со своими детьми, племянниками или крестниками.
Что нельзя делать 10 марта
1. Не тратьте средства на необдуманные покупки. Впоследствии можете об этом пожалеть.
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