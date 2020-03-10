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10 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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10 марта почитается святитель Тарасий, архиепископ Константинопольский. Старожилы верили, что если в этот день найти старую кожу змеи и носить при себе, то можно избавиться от тяжелых болезней.

Именины сегодня празднует Тарас.

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Народные приметы на 10 марта

– Если у месяца крутые рога, то ждите морозов в ближайшее время.

– Если на Тарасия выпадает снег, то перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.

– Слышать карканье ворон – примета того, что лето будет ненастным, с большим количеством дождей.

– Если грачи вьют гнезда на деревьях – можно рассчитывать на установления стабильно теплой погоды.

– Если капусту и помидоры высадить, то это сулит хороший урожай.

Что можно делать 10 марта

1. Выбросьте из дома все старые вещи, которыми вы не пользуетесь. Таким образом вы привлечете в жизнь поток новой энергии.

2. Сегодня рекомендуется проводить день со своими детьми, племянниками или крестниками.

Что нельзя делать 10 марта

​1. Не тратьте средства на необдуманные покупки. Впоследствии можете об этом пожалеть.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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