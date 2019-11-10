10 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

10 ноября в народе почитают великомученицу Параскеву. По древнему преданию, родители Параскевы долго не могли иметь детей. Они каждую пятницу молились, постили, и родилась у них дочь. Назвали ее Параскевой, что в переводе с греческого – пятница.

По народным сказаниям, Параскева при жизни была повитухой. Однажды она приняла роды у проклятой женщины, за что местный правитель-язычник приказал наказать Параскеву до смерти. Христиане обращаются к Параскеве как к целительнице при тяжелых душевных и телесных болезнях, а также покровительнице семейного благополучия.

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Именины 10 ноября отмечают: Арсений, Валентина, Георгий, Максим, Неонила, Нестор, Прасковья.

Народные приметы на 10 ноября

– Говорят, что сон, который приснится 10 ноября на Параскевы – вещий. И осуществляется всегда.

– Если облачно – в середине декабря будут сильные морозы.

– Если день солнечный – ждите теплой зимы.

Что можно делать 10 ноября

1. В этот день можно устраивать большие базары и ярмарки. Хорошо будут продаваться овощи и фрукты, а также самодельные изделия.

2. Одинокие парни имеют возможность в пятницу постить, чтобы найти себе хорошую и хозяйственную женщину.

Что нельзя делать 10 ноября

1. Женщинам в этот день запрещено тяжело работать, шить, вязать и стирать белье.

2. Девушкам в этот день нельзя расчесывать волосы и мыть голову.

3. Придерживайтесь в пятницу минимального поста. Не пойте песен и не веселитесь до упаду. По поверью, если придерживаться такого поста, до конца года не заболеете.

4. Стоит воздержаться от супружеских обязанностей, чтобы не родить больного ребенка.

5. Нельзя начинать новое дело.

6. Желательно никому ничего не желать и не отдавать, чтобы не "отдать свое счастье".