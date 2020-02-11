11 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 февраля в народном календаре отмечают день Святого Лаврентия и Игнатия Богоносца. Им молятся люди, у которых есть проблемы со зрением.
Именины сегодня празднуют: Игнатий, Константин, Леонтий, Юлиан.
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Народные приметы на 11 февраля
– Лес гудит и шумит 11 февраля – ждите оттепели.
– Дует ветер – год будет дождливым.
– Холодная погода – в августе будет очень жарко.
Что можно делать 11 февраля
1. Уберите в своем доме. Это принесет вам благополучие и достаток.
2. Если в этот день выкинуть старую обувь, то весь год будете жить в достатке.
Что нельзя делать 11 февраля
1. В этот день нельзя оставлять незавершенными начатые дела.
2. В этот день стоит избегать каких-либо хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.