24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

11 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

20 Читати новину українською
Что можно и нельзя делать 11 февраля / unsplash.com

11 февраля в народном календаре отмечают день Святого Лаврентия и Игнатия Богоносца. Им молятся люди, у которых есть проблемы со зрением.

Именины сегодня празднуют: Игнатий, Константин, Леонтий, Юлиан.

​Читайте также: Что подарить девушке на Валентина: 10 интересных и оригинальных идей

Народные приметы на 11 февраля

– Лес гудит и шумит 11 февраля – ждите оттепели.

– Дует ветер – год будет дождливым.

– Холодная погода – в августе будет очень жарко.

Что можно делать 11 февраля

​1. Уберите в своем доме. Это принесет вам благополучие и достаток.

​2. Если в этот день выкинуть старую обувь, то весь год будете жить в достатке.

Что нельзя делать 11 февраля

1. В этот день нельзя оставлять незавершенными начатые дела.

​2. В этот день стоит избегать каких-либо хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.

В России около 20 тысяч человек изолированы с подозрением на коронавирус
сегодня
805
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
10 февраля 16:53 Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
Квітослава Туз 13196
10 февраля 13:59 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 144
10 февраля 11:26 Маникюр на День влюбленных: эффектные идеи в фото
Юлія Михайлова 264
10 февраля 07:15 Лауреат премии Оскар-2020 "Паразиты": рецензия на южнокорейский фильм
Юлія Ліпенцева 2831
10 февраля 05:35 Оскар-2020: самые курьезные моменты премии в фото
Марта Вересюк 1410
Новости
Больше новостей
Залиште відгук