11 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

11 февраля в народном календаре отмечают день Святого Лаврентия и Игнатия Богоносца. Им молятся люди, у которых есть проблемы со зрением.

Именины сегодня празднуют: Игнатий, Константин, Леонтий, Юлиан.

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Народные приметы на 11 февраля

– Лес гудит и шумит 11 февраля – ждите оттепели.

– Дует ветер – год будет дождливым.

– Холодная погода – в августе будет очень жарко.

Что можно делать 11 февраля

​1. Уберите в своем доме. Это принесет вам благополучие и достаток.

​2. Если в этот день выкинуть старую обувь, то весь год будете жить в достатке.

Что нельзя делать 11 февраля

1. В этот день нельзя оставлять незавершенными начатые дела.

​2. В этот день стоит избегать каких-либо хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.