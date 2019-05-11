11 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

11 мая 2019 года чтят память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. В народном календаре дата получила название Максимов день, Максим и Евсей.

Именины сегодня празднуют: Кирилл, Максим, Анна, Виталий.

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Народные приметы на 11 мая

– Теплый ветер на Евсея обещает весеннюю благодать.

– Рябина зацвела – к урожаю овса.

– Теплая звездная ночь обещает урожайный год.

– Много сока на березе – летом будут часто идти дожди.

– Ясный восход солнца – к теплому и солнечному лету.

– Сны с 10 на 11 мая могут сбыться на третий день. Если этого не произошло, то не стоит больше ждать их выполнения. Сновидение, увиденное днем 11 мая, не сбудется.

Что можно делать 11 мая

1. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвастайтесь, ибо они не зачтутся.

2. Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.

Что нельзя делать 11 мая

1. В этот день нельзя младенцу стричь ногти.

2. Не рекомендуется именно в этот день прокалывать уши, ведь через некоторое время можно потерять слух.

3. Никому не рассказывайте о своей помолвке, ведь брак может быстро распасться.