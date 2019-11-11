11 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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11 ноября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 11 ноября / Фото из открытых источников

11 ноября в народе почитают память двух святых – преподобного Авраамия Ростовского и Анастасии Римской. Святой Авраамий имел большое влияние на детей: он учил их грамоте, наставлял в законе Божием и крестил. Его жизнь была повседневным подвигом молитвы и труда в пользу других: он рубил дрова для пекарни, стирал одежду монахов и носил воду для кухни.

Анастасия была очень красивой, и многие знатные римляне просили ее руки, но она всем отказывала, предпочитая остаться невестой Христовой.

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Военачальник Пров повелел ей принести жертву идолам, но девушка отказалась отречься от Христа. Тогда ее подвергли лютым пыткам: вырвали из пальцев ногти, отрубили руки и ноги, после этого выбили все зубы. Святая, истекая кровью, стала просить воды. Ее напоили, а потом пытки продлили. Святой Анастасии отрезали язык, которым она прославляла Бога. После чего палачи обезглавили ее.

Именины 11 ноября отмечают: Авраам.

Народные приметы на 11 ноября

– Облака плывут низко – к холоду.

– Вороны каркают стаей – к морозу.

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Что можно делать 11 ноября

1. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и прочная.

2. Если у вас есть ожерелье – смело надевайте и привлечете в жизнь счастье.

Что нельзя делать 11 ноября

1. Постарайтесь ограничить свое общение с незнакомыми людьми, ведь это может привести к ссоре с настоящими друзьями.

2. Не оставляйте в этот день ребенка одного дома, потому что есть вероятность получить большие неприятности.

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Теги: LifeStyle Традиции
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