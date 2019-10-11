11 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 октября почитается память святого Харитона Исповедника. Жил он во времена правления императора Аврелиана, известного своей неприязнью к христианам.
Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Валентин.
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Народные приметы на 11 октября
– Если зайцы не меняют окрас шерсти – зима наступит не скоро.
– Ветер меняет направление по часовой стрелке – к туманам.
– Шерсть собаки стала гуще – к холодной зиме.
Что можно делать 11 октября
1. Сегодня хороший день для решения семейных вопросов.
2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.
Что нельзя делать 11 октября
1. В этот день нельзя подметать в доме, чтобы не вымести счастье.
2. Не рекомендуется сегодня употреблять любые ягоды. Говорят, что нечистая сила плюет на эти ягоды, и тот, кто их съест – будет болеть.