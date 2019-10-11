11 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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11 октября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 11 октября / unsplash.com

11 октября почитается память святого Харитона Исповедника. Жил он во времена правления императора Аврелиана, известного своей неприязнью к христианам.

Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Валентин.

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Народные приметы на 11 октября

– Если зайцы не меняют окрас шерсти – зима наступит не скоро.

– Ветер меняет направление по часовой стрелке – к туманам.

– Шерсть собаки стала гуще – к холодной зиме.

Что можно делать 11 октября

1. Сегодня хороший день для решения семейных вопросов.

2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.

Что нельзя делать 11 октября

1. В этот день нельзя подметать в доме, чтобы не вымести счастье.

2. Не рекомендуется сегодня употреблять любые ягоды. Говорят, что нечистая сила плюет на эти ягоды, и тот, кто их съест – будет болеть.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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