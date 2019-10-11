11 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

11 октября почитается память святого Харитона Исповедника. Жил он во времена правления императора Аврелиана, известного своей неприязнью к христианам.

Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Валентин.

Читайте также: Перевод часов на зимнее время 2019: когда переводят время в Украине

Народные приметы на 11 октября

– Если зайцы не меняют окрас шерсти – зима наступит не скоро.

– Ветер меняет направление по часовой стрелке – к туманам.

– Шерсть собаки стала гуще – к холодной зиме.

Что можно делать 11 октября

1. Сегодня хороший день для решения семейных вопросов.

2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.

Что нельзя делать 11 октября

1. В этот день нельзя подметать в доме, чтобы не вымести счастье.

2. Не рекомендуется сегодня употреблять любые ягоды. Говорят, что нечистая сила плюет на эти ягоды, и тот, кто их съест – будет болеть.