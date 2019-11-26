11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста

Пожалуй, большинство из нас когда-нибудь ловили себя на мысли: "Нечего надеть". Если это происходит с вами до сих пор и происходит почти каждый день, тогда скорей откройте свой шкаф и присмотритесь к одежде на полках и вешалках. Там может не оказаться вещей, которые помогают творить ваш образ почти для каждого выхода – на работу, вечернюю встречу или прогулку.

Название такой одежды – базовый гардероб. О нем Lifestyle24 расспросил у стилистики Натальи Новицкой. Наша собеседница не только перечислила элементы одежды, благодаря которым мы легко сможем достигать простоты и совершенства стиля, а еще обратила внимание на цвета и ткани универсальной одежды.

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Базовые вещи – это как фундамент в доме, то есть то, на основе чего мы создаем свои образы. Когда таковых нет, то человеку трудно что-то скомпоновать. Так как я работаю персональным стилистом, то часто заглядываю в шкафы своих клиенток. И проблема в том, что у этих женщин может быть много замечательных блузок, топов, юбок или платьев, но ничего не вяжется. Все потому, что большинство думает: база скучная. Однако это далеко не так. Она – вне моды и всегда в тренде,

– рассказывает она.



"Базовый гардероб – как фундамент в доме: на основе него вы создаете свои луки" / Facebook / @Nataliya Novitska

Также Наталья Новицкая отмечает, что базовый гардероб, который подходит к любым другим элементам одежды или аксессуарам, таки стоит "согласовывать" со своим стилем жизни. "Здесь надо быть честным с собой. Например, я обожаю высокие каблуки. Но несмотря на это, я много работаю на съемках и перед ними ищу вещи в магазинах, а затем много езжу и бегаю, мне нужна удобная обувь на низком", – говорит стилист.

Главными цветами базы, как отмечает наша собеседница, является черный, белый, серый и бежевый. Уместными на вещах такого рода будут некричащие, но гармонично нанесенные принты: горошек, полоска и так называемая "гусиная лапка".

Итак, к вашему вниманию топ-11 вещей базового гардероба:



Базовый гардероб женщины / Инфографика 24 канал

1. Блейзер

Так называют куртку из плотной ткани, которая имеет двубортный воротник, накладные карманы и более свободные края, чем те, которые мы привыкли видеть в классическом пиджаке. По своей концепции блейзер менее формальный, поэтому создавать повседневные образы с ним намного легче. "Сегодня эта вещь является самостоятельной единицей гардероба. Вы можете надеть такой пиджак на что-либо и куда-либо. Костюм же требует большего – к нему, например, сложнее подобрать цвета других компонентов вашего образа", – рассказывает Наталья Новицкая.



С блейзером легко создавать повседневные образы / Pinterest

2. Белая рубашка

Этот элемент одежды нам проще представить в паре со строгими брюками или черной юбкой. Согласны, ведь такое сочетание сегодня носит чуть ли не весь офисный мир. Однако, почему бы не выйти за пределы модных стереотипов и не надеть белую рубашку, например, с джинсами? "А еще так называемыми sleep dresses – шелковыми платьями. Тогда мы создадим романтический образ. Если совместим с кроссовками, то создадим кежуал лук. Правда, есть один нюанс: женщинам, которые низкие ростом, рубашку нужно носить осторожно. Ведь это своего рода объемная вещь, которая способна делать нас визуально полнее. Поэтому, чтобы удлинить силуэт, ее можно расстегнуть, образовав V-образный вырез", – советует стилист.



Еще одна базовая вещь – белая рубашка / Pinterest

3. Белая футболка

Наша собеседница считает, что этой вещи базового гардероба у нас должно быть несколько экземпляров. И не только потому, что футболку белого цвета придется чаще стирать, но и благодаря вариациям того, как эту модель можно носить с другой одеждой. "Она прекрасно подходит, в частности, к брюкам с высокой талией. Такая подборка скроет животик и "прибавит" бедер", – поясняет она.



Если покупаете белую футболку, покупайте несколько ее единиц / Pinterest

4. Маленькое черное платье

Удивились? А мы нисколько. Ведь в последнее время платье становится все более обыденной вещью, а не той, которая висит в шкафу для особого случая. Тем более, если оно – черное и таких экземпляров у вас несколько. "Этот компонент базы прекрасно подчеркивает самого человека: его фигуру, лицо. Заметила, что даже на фото, когда тебя окружает кто-то из ярким оперением, блестками или кружевом, то из всех лучше видно того, кто одет в черное. Все потому, что оно не загорается. Такой элемент гардероба удачно дополнят, например, кожаная куртка или туфли", – делится советами Наталья Новицкая.



Черное платье прежде всего подчеркивает самого человека, его фигуру и лицо / Pinterest

5. Юбка-карандаш

Отдельного внимания по подбору базового гардероба заслуживает часть тела, которая "начинается" от бедер. Одним из лучших способов выделить их, а также продемонстрировать красоту ног, станет юбка-карандаш. "Эта модель недооценена женщинами. А зря, ведь нет лучшей юбки, которая подчеркивала наши талию и ягодицы. Выигрышной она является и для тех, у кого широкие бедра или полные ноги, потому что благодаря своему крою она их скроет", – убеждена наша собеседница. К юбке-карандаш, как отмечает стилист, подходят та же белая рубашка или футболка, а также упомянутый уже блейзер.



Базовая юбка-карандаш не всегда является элементом офисного стиля / Pinterest

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6. Тренч

Модель дождевого плаща – прекрасное довершение повседневного или вечернего лука. Наталья Новицкая говорит, что его можно смело накидывать поверх рубашки или джемпера, надевать с брюками или юбкой. "Он станет привлекательным завершением вашего образа. Эта вещь не является экстраординарной, просто к ней нужен креативный подход", – добавляет она.



С тренчем получается создавать многослойные луки / Pinterest

7. Пальто

Еще одна вещь базового гардероба, которая дает нам широкое поле для создания стильного вида. Она незаменима при демисезонном периоде, с ней можно смело компоновать несколько вещей, а также делать многослойный образ. "Это тот наряд, на котором не стоит экономить, ведь носится он в течении нескольких месяцев. Например, в Европе, где длинный демисезон (с конца лета почти до середины зимы) пальто одевают со свитерами, пиджаками и платьями", – говорит стилист.



Пальто – элемент базового гардероба, на котором не надо экономить / Pinterest

8. Кашемировый джемпер

Мы могли бы написать просто "джемпер". Но одним из признаков базовой одежды является не только удобство ее вещей, но и "продолжительность" их жизни. А кашемир носится долго и радует своих владельцев не один сезон. "Да, для приличного вида такой джемпер вам придется стирать вручную, потому что он деликатный. Однако, согласитесь, выглядит дорого. Интересно его сочетание с черным платьем, а также белой футболкой, что имеет аккуратный воротничок", – делится наша собеседница.



Пример того, как носить джемпер, демонстрирует модель Даутцен Крус / Pinterest

9. Черные брюки

Продолжаем выбирать наш "низ" и заодно подчеркивать ноги. Отличительными для этого станут классические черные брюки. Модные сейчас брюки с высокой талией и широким кроем, которые помогут вам, в частности, делать акцент на длине ног. "Сочетайте этот элемент базового гардероба, например с черным свитером или пиджаком, или с тем и другим, и выглядите стильно", – советует Наталья Новицкая.



В тренде сейчас – брюки с высокой талией / Pinterest

10. Джинсы

Мы действительно отдаем должное этому виду брюк, ведь любим их за практичность, удобство и универсальность. Однако, если вы решили выбирать именно базовые джинсы, тогда отдавайте предпочтение минимализму. "Эти брюки должны быть сдержаны – не так называемые "вареные" или с дырками, их носят без камней или страз, нашитых или украшенных извне. Тогда с вещами, которые имеют принт, их совместить не получится", – говорит стилист.



Базовые джинсы должны быть однотонными, классическими синими / Pinterest

11. Туфли-лодочки

Базовый гардероб невозможно представить без обуви. Часто она становится не только завершающей, но и решающей вещью нашего образа. "И чуть ли не лучше всего с универсальным нарядом гармонируют лодочки. Они придают нашему облику строгости и элегантности одновременно. Классическая их модель – это высокие тонкие каблуки, удлиненный носик. Те, кто не привык ходить на шпильке, могут выбрать модель этой обуви на низком kitten heels. После того, как определились, смело сочетайте лодочки с теми же джинсами, рубашкой, платьем или брюками", – отмечает Наталья Новицкая.



Туфли-лодочки прекрасно дополняют базовый гардероб / Pinterest

А какие вещи базового гардероба чаще всего носите вы? Что бы еще добавили в такой перечень? Делитесь с нами в комментариях.